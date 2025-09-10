Alcalde de Cotuí visita proyecto de reasentamiento Nuevos Horizontes de Barrick Pueblo Viejo

Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana – Barrick Pueblo Viejo recibió la visita del alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, en el proyecto de viviendas Nuevos Horizontes, como parte de un recorrido de inspección y conocimiento de los avances de esta iniciativa de gran impacto social y comunitario.

El alcalde fue recibido por la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, quien lo acompañó en un recorrido por las principales instalaciones del proyecto, en el cual se han invertido más de 20,000 millones de pesos. El complejo habitacional será el nuevo hogar de más de 700 familias de 6 comunidades vecinas a la mina, marcando un hito en la transformación y desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez.

Durante la visita, Valera destacó la importancia de Nuevos Horizontes como un proyecto integral que provee viviendas dignas e infraestructuras comunitarias de calidad, servicios básicos y espacios para el desarrollo social y económico de las familias reasentadas.

El alcalde Montilla expresó su satisfacción con los avances observados, valorando la magnitud de la inversión y el compromiso de Barrick Pueblo Viejo con el bienestar de las comunidades locales y el desarrollo de Sánchez Ramírez.

Con este recorrido, Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso con el diálogo abierto y la transparencia en el desarrollo de proyectos que contribuyen al progreso de la provincia y al fortalecimiento de las relaciones con las autoridades de la provincia.

Nuevos Horizontes: un proyecto que más allá de viviendas

El residencial Nuevos Horizontes se enmarca en el plan de reasentamiento que busca ofrecer mejor calidad de vida a las familias de las comunidades El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las tres bocas, El Naranjo y Lajas.

El residencial está equipado con infraestructura y espacios comunitarios, incluyendo acueducto, iglesias, calles asfaltadas, áreas recreativas, escuela básica y un politécnico, guardería, mercado, cementerio y salones comunales.