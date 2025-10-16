Alberto Rodríguez impulsa victoria de las Águilas Cibaeñas en el inicio del torneo invernal

Bartolo García

Santiago, República Dominicana.– Un triple con las bases llenas del joven Alberto Rodríguez cambió el rumbo del partido y permitió que las Águilas Cibaeñas derrotaran 4-3 a los Gigantes del Cibao en el encuentro inaugural del Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2025-2026, celebrado la noche del miércoles en el estadio Cibao.

El juego inaugural, dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, fue un duelo cargado de intensidad, donde ambas novenas ofrecieron un espectáculo digno del arranque de temporada ante miles de fanáticos que colmaron las gradas.

Rodríguez, quien no figuraba en la alineación titular, fue llamado por el dirigente Luis “Pipe” Urueta como bateador emergente en el sexto episodio, y no desaprovechó la oportunidad: con un batazo sólido entre los jardines central e izquierdo, limpió las bases y dio ventaja definitiva a las Águilas.

“Solo salí a hacer contacto y darle con fuerza. Gracias a Dios el batazo salió donde nadie estaba”, comentó el héroe del partido tras la victoria, que fue celebrada efusivamente por la fanaticada amarilla.

El lanzador ganador fue José Cuás (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Raymind Guduan (0-1). El rescate correspondió a Hunter Bigge (1), quien se encargó del noveno episodio sin mayores complicaciones.

A las 7:31 p.m., el abridor de las Águilas, Devin Smeltzer, realizó el primer lanzamiento oficial del campeonato. El zurdo trabajó 4.2 entradas, permitió cuatro hits y una carrera, otorgó una base por bolas, ponchó a dos y golpeó a un bateador, dejando el juego sin decisión.

El relevo de los cibaeños estuvo impecable con José Cuás (5), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9), quienes lograron contener la ofensiva rival en los momentos claves del partido.

Por los Gigantes, Emilio Vargas también tuvo una buena apertura de 4.2 episodios, en los que permitió solo tres imparables, sin carreras, con dos boletos y seis ponches. Fue relevado por Benoni Robles, Raymind Guduan, Joel César, Birling, Scott Engler y Wilkin Ramos, en una cadena de lanzadores que no pudo evitar el repunte aguilucho.

La ofensiva de las Águilas fue liderada por Rayner Delgado, quien debutó con doble y sencillo; Aderlin Rodríguez, con dos imparables; Alberto Rodríguez, con el triple productor de tres carreras; y Stewart Berroa y Ángel Genao, con un sencillo cada uno.

Por los Gigantes, Carlos Franco se destacó con un cuadrangular, mientras Kevin Gutiérrez conectó un doble, y Gary Sánchez, Cooper Johnson y Carlos Jorge aportaron un sencillo cada uno.

En cuanto a las acciones, los visitantes marcaron primero en el quinto episodio: tras un boleto a Wilmer Difó, un hit de Cooper Johnson y un rodado de Julio Carrera, Carlos Jorge impulsó la primera carrera con un imparable al jardín derecho.

Las Águilas respondieron con fuerza en el sexto, tras dos outs: Aderlin Rodríguez disparó un sencillo, Emmanuel Rodríguez negoció boleto y Juan Lagares llegó a salvo por un lanzamiento descontrolado. Entonces apareció Alberto Rodríguez, quien conectó su triple de oro que limpió las bases y luego anotó con un sencillo de Rayner Delgado, colocando la pizarra 4-1.

Los Gigantes descontaron en el octavo episodio con un jonrón de dos carreras de Carlos Franco, que acercó el marcador 4-3, pero la ofensiva visitante no pudo concretar el empate ante el relevo aguilucho.

Con esta victoria, las Águilas Cibaeñas inician con buen pie la temporada y viajarán este jueves a La Romana, donde enfrentarán a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, en busca de continuar su ritmo ganador.

