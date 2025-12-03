AIREN impulsará el primer Mapa de Talento Industrial del Cibao para orientar la formación técnica del futuro

Bartolo García

Santiago, RD.– La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) anunció la creación del Mapa de Necesidades de Talento Industrial del Cibao, una herramienta estratégica que estará disponible en 2026 y que busca transformar la planificación del capital humano en la región.

El anuncio fue realizado durante la Asamblea General de la institución, donde el presidente de AIREN, Luis José Bonilla Bojos, explicó que el proyecto nace tras un proceso de análisis conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), sustentado en el Plan Estratégico Institucional y el estudio de caracterización industrial del Cibao.

Bonilla afirmó que el crecimiento industrial de la región va acompañado de un aumento en la complejidad productiva y, por tanto, exige una fuerza laboral mejor preparada. “El Cibao está creciendo en capacidad y en sofisticación, pero ese desarrollo requiere un soporte humano más sólido. Hoy más que nunca, la competitividad depende del talento”, expresó.

El Mapa de Necesidades de Talento permitirá identificar brechas existentes y proyectar la demanda de perfiles técnicos y especializados que las empresas necesitarán a corto, mediano y largo plazo.

Según explicó Bonilla, la herramienta buscará conectar de forma más eficiente a la industria con la academia, los centros de formación técnica y las instituciones públicas responsables del desarrollo laboral. “Este instrumento marcará un antes y un después para la planificación industrial de la región”, indicó.

Agregó que los datos recopilados evidencian que sin talento técnico adaptado a los nuevos procesos —digitalización, automatización, logística avanzada, manufactura inteligente— será imposible sostener la transformación industrial que ya se experimenta en el Cibao.

El presidente de AIREN destacó que tanto el Plan Estratégico 2026-2029 como el estudio de caracterización industrial constituyen una base técnica sólida que permite entender la composición productiva de la región y sus oportunidades de expansión.

Aseguró que estos estudios revelan desafíos concretos en materia de acceso a mano de obra calificada, brechas de competencias y la necesidad de impulsar una formación técnica más alineada con los procesos productivos actuales.

Durante la asamblea también se rindió un homenaje especial al expresidente de AIREN, Juan Bautista, por su liderazgo en uno de los períodos más retadores para la industria: la pandemia de COVID-19.

Bonilla reconoció el rol de Bautista en la continuidad operativa del sector industrial durante ese contexto, así como su impulso a la modernización institucional de la asociación. “Su gestión dejó un legado de servicio, cercanía y visión estratégica”, afirmó.

Destacó que Bautista contribuyó significativamente a fortalecer la institucionalidad de AIREN y a abrir nuevas oportunidades para el desarrollo industrial del Cibao.

El reconocimiento fue recibido con aplausos por representantes del sector empresarial, quienes valoraron la dedicación y el compromiso del expresidente con el desarrollo sostenible de la región.

La asamblea concluyó con un llamado a las empresas a participar activamente en la construcción del nuevo Mapa de Talento, el cual será clave para definir políticas de empleo, formación técnica y transformación productiva en los próximos años.