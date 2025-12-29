AIRD resalta el papel estratégico de la industria en el crecimiento económico nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– Al cierre del año 2025, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) presentó un balance positivo del desempeño del sector industrial, destacando su aporte al dinamismo económico, la generación de empleos formales y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

Al hablar en nombre de la institución, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, explicó que los resultados alcanzados durante el año reflejan el compromiso del sector industrial con la inversión, la productividad y la competitividad de la economía dominicana.

Pujols indicó que, de cara a 2026, la AIRD mantiene una agenda institucional orientada a la continuidad del diálogo regulatorio, la consolidación de los avances logrados durante 2025 y el fortalecimiento de la formalidad y la competitividad del sector.

Señaló que las empresas afiliadas al gremio han reiterado su decisión de mantener sus inversiones en el país, así como de continuar impulsando la creación de empleos de calidad dentro del sector industrial.

Asimismo, destacó el respaldo del empresariado a la iniciativa META 2036, como una muestra clara de confianza en las alianzas público-privadas y en una visión de desarrollo sostenible a largo plazo para la República Dominicana.

Durante 2025, el sector industrial mantuvo un desempeño sostenido, contribuyendo de manera significativa al empleo formal, a los encadenamientos productivos y al fortalecimiento del mercado interno.

Como indicador del comportamiento de la actividad manufacturera, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) registró en noviembre 59.42 puntos, ubicándose por encima del umbral de 50 que indica expansión, reflejando avances en producción, ventas y empleo.

En materia de competencia leal, Mario Pujols afirmó que la AIRD sostuvo una posición firme en defensa de la producción nacional y del respeto a las reglas del mercado, promoviendo el uso legítimo de los mecanismos institucionales disponibles.

En ese contexto, valoró positivamente las acciones lideradas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), junto a otras entidades del Estado y el sector productivo, orientadas a prevenir y sancionar el comercio ilícito.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años se han decomisado más de 160 millones de unidades de productos ilegales y se han obtenido alrededor de 50 sentencias condenatorias, principalmente en sectores como bebidas alcohólicas, cigarrillos y medicamentos.

Estas acciones han permitido que el país acumule más de cuatro años consecutivos sin víctimas por consumo de alcohol adulterado, reflejando el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad.

Pujols destacó también la implementación de herramientas tecnológicas de control fiscal aplicadas a productos regulados, lo que ha fortalecido la formalidad, las recaudaciones y la protección del consumidor.

Como resultado de estos esfuerzos, la República Dominicana mejoró su posicionamiento internacional, ubicándose en el puesto 50 del Índice de Comercio Ilícito 2025, superando a economías de mayor tamaño en la región.

Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD afirmó que el gremio continuará trabajando en temas clave como sostenibilidad, economía circular, encadenamientos productivos y fortalecimiento institucional, reiterando que la industria dominicana seguirá siendo un pilar fundamental del desarrollo económico y social del país.

