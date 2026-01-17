Air France retoma su ruta París–Punta Cana y refuerza la proyección internacional del destino

Bartolo García

Air France marcó oficialmente el reinicio de su operación estacional entre París–Charles de Gaulle y Punta Cana con una presencia simbólica durante la llegada y salida de los vuelos inaugurales, reafirmando su apuesta por la conectividad entre Europa y el Caribe.

La reanudación del servicio tuvo lugar el 13 de enero y fue acompañada por representantes de la aerolínea y del Aeropuerto de Punta Cana, quienes dieron la bienvenida a los pasajeros procedentes de Francia y despidieron el primer vuelo de retorno hacia la capital francesa.

Este gesto institucional subrayó la relevancia estratégica de la ruta para el posicionamiento internacional de Punta Cana, uno de los destinos turísticos más importantes de la República Dominicana y del Caribe.

El servicio estacional estará disponible del 13 de enero al 28 de marzo de 2026, con operaciones los martes, jueves y sábados, ampliando las opciones de viaje para turistas europeos durante la temporada alta.

Gracias al hub de Air France en París–Charles de Gaulle, esta conexión permite enlazar Punta Cana con más de 200 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente, ofreciendo una conectividad global fluida y eficiente.

Maristella Rodríguez, Country Sales Manager de Air France–KLM para Costa Rica y República Dominicana, destacó que el regreso de la aerolínea refleja el compromiso de mantener vínculos sólidos con el país y con el desarrollo del turismo dominicano.

Rodríguez señaló que la presencia en el vuelo inaugural fue una manera de reafirmar el respaldo al destino y de dar la bienvenida nuevamente a los clientes que eligen volar con Air France hacia Punta Cana.

Por su parte, Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana, resaltó que la reanudación de esta ruta fortalece la conectividad aérea con Europa y consolida al aeropuerto como un hub estratégico del Caribe.

Rainieri indicó que esta conexión no solo amplía las alternativas de viaje para los pasajeros, sino que también impulsa el desarrollo turístico y la proyección internacional de la región Este del país.

Los vuelos salen desde París a las 14:25 y llegan a Punta Cana a las 18:45, mientras que el trayecto de regreso despega desde Punta Cana a las 21:05 y aterriza en París a las 10:30 del día siguiente.

A bordo, los pasajeros pueden disfrutar de una experiencia confortable en tres cabinas: Business, Premium y Economy, diseñadas para atender distintos perfiles de viajeros.

Los tiquetes para esta ruta están disponibles a través del portal oficial de la aerolínea: https://wwws.airfrance.com.do/es-do/, facilitando el acceso directo a la oferta de vuelos.

Con más de nueve décadas de historia, Air France continúa posicionándose como un actor clave del transporte aéreo internacional y como parte del grupo Air France–KLM, miembro de la alianza SkyTeam.

La reapertura de esta conexión reafirma la confianza de la aerolínea en Punta Cana y en la República Dominicana como destinos estratégicos, fortaleciendo la llegada de visitantes europeos y el crecimiento sostenido del turismo nacional.