Air Europa refuerza su operación con Santo Domingo y duplica vuelos en Navidad

Bartolo García

Madrid.– La aerolínea Air Europa anunció que, entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, duplicará sus vuelos entre Madrid-Barajas y Santo Domingo, elevando la frecuencia a dos operaciones diarias para responder al incremento de la demanda en la temporada navideña.

Con esta medida, la compañía incrementará en un 87% la oferta en la ruta, poniendo a disposición de sus clientes cerca de 27,000 plazas durante uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año.

La nueva programación contempla un vuelo diario desde Madrid a Santo Domingo a las 11:30 de la mañana, y otro desde Santo Domingo hacia España a las 5:30 de la tarde, lo que permitirá mayor flexibilidad en la planificación de los viajes.

De esta manera, Air Europa fortalece su compromiso con la República Dominicana, consolidándose como la aerolínea europea con más frecuencias hacia el país, según destacó la compañía en un comunicado.

Además de esta ruta, la aerolínea ya opera cinco vuelos semanales a Punta Cana y dos frecuencias semanales a Santiago de los Caballeros, ampliando la conectividad con los principales destinos dominicanos.

Los vuelos serán operados con aviones Boeing 787 Dreamliner, considerados los más avanzados y eficientes de su categoría, capaces de reducir en un 25% el consumo de combustible y las emisiones, así como en un 60% el impacto acústico.

El uso del Dreamliner permitirá además acortar hasta en 40 minutos los trayectos transatlánticos, optimizando los tiempos de conexión y mejorando la experiencia de viaje de los pasajeros.

En cuanto a la comodidad a bordo, los pasajeros encontrarán una cabina con techos más altos, ventanas un 30% más grandes y un innovador sistema de renovación de aire, lo que garantiza mayor confort en vuelos de larga distancia.

La clase Business de Air Europa se distingue por ofrecer asientos que se convierten en camas totalmente abatibles de dos metros, acompañados de una oferta gastronómica diseñada por el reconocido chef Martín Berasategui y un completo sistema de entretenimiento.

Este refuerzo en la conectividad reafirma la importancia de la República Dominicana como destino estratégico, no solo para el turismo vacacional, sino también para el flujo comercial y cultural entre ambos países.

Desde su creación en 1986, Air Europa ha desarrollado una de las flotas más modernas y sostenibles de Europa, integrada actualmente por 57 aeronaves, entre ellas modelos Boeing 787 y 737, lo que le ha permitido mantener altos estándares de eficiencia y puntualidad.

La aerolínea, miembro de la alianza SkyTeam, vuela a más de 55 destinos internacionales, conectando Europa y América desde su hub en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un firme compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

Al anunciar esta ampliación, Air Europa reiteró que su meta es acompañar la creciente demanda de los viajeros dominicanos y españoles, y reforzar los lazos que históricamente han unido a ambas naciones.

Con la duplicación de frecuencias en Navidad, la aerolínea busca responder a las expectativas de sus clientes y seguir consolidándose como una de las opciones más confiables y competitivas en la conexión aérea entre Europa y el Caribe.

