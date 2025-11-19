Águilas vuelan alto y dominan a los Toros en una noche explosiva de ofensiva en el Cibao

Bartolo García

Santiago, RD. – Las Águilas Cibaeñas volvieron a imponer respeto en casa y derrotaron a los Toros del Este 13-9, en una noche repleta de batazos en el Estadio Cibao, continuando con su impresionante paso en el torneo 2025-2026 de la Lidom.

Las Águilas, con récord de 16-3, continúan firmes en la cima del campeonato, dominando como locales con marca de 9-1. Pedro Payano (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Aarón Brooks (1-1) cargó con la derrota.

El poder aguilucho desbordó el terreno, con Alberto Rodríguez liderando la ofensiva al disparar un jonrón de tres carreras y un sencillo. Leody Taveras también brilló con un cuadrangular y dos remolcadas.

Ángel Genao conectó tres imparables; Emmanuel Rodríguez y JC Escarra aportaron triple y sencillo cada uno; y Rayner Delgado y Ezequiel Durán pegaron dos indiscutibles.

Los Toros respondieron con 14 imparables, incluyendo un doble productor de Jaimer Candelaria. Sin embargo, la artillería aguilucha fue demasiado para los taurinos, que no lograron contener los rallies del equipo local.

En San Pedro de Macorís, los Leones del Escogido se apoyaron en una soberbia actuación de Grant Gavin para derrotar 3-1 a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas, frenando una racha adversa.

Grant Gavin

Gavin lanzó siete entradas de un solo hit, convirtiéndose en la figura del partido y dejando sin respuestas a la ofensiva verde. El bullpen escarlata completó el trabajo para asegurar el triunfo.

El bateo oportuno también dijo presente: un triple de Erik González en el sexto capítulo abrió paso a la tercera carrera, empujada con elevado de sacrificio de Héctor Rodríguez.

Mientras tanto, en Santo Domingo, el veterano César Valdez reafirmó su grandeza histórica, guiando a los Tigres del Licey a un ajustado triunfo 3-2 sobre los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

César Valdez reafirmó su grandeza histórica

Valdez alcanzó su victoria número 28 en la Liga, empatando a leyendas como Juan Jiménez, Arturo Peña y Mario Soto, en una presentación de seis entradas en blanco y solo tres hits permitidos.

El Licey contó además con el poder de Cal Stevenson, quien disparó un jonrón clave que puso números importantes en la pizarra a favor de los azules.

Los Gigantes intentaron reaccionar en las entradas finales, pero la defensa azul y el relevo mantuvieron el control hasta el último out para sellar la octava victoria del conjunto capitaleño.

La jornada dejó un mensaje claro: el torneo está más vivo que nunca, con las Águilas dominando con autoridad y los demás equipos luchando intensamente por mejores posiciones.

Cada juego se vuelve más crucial conforme avanza el calendario, manteniendo la emoción y el ambiente competitivo que caracteriza al béisbol dominicano.

