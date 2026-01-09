Águilas vencen al Escogido con dominio de De la Cruz y jonrón de Taveras

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas lograron una victoria clave la noche del jueves al imponerse 2-1 a los Leones del Escogido, en un partido del Round Robin celebrado en el estadio Cibao, donde el pitcheo amarillo volvió a ser determinante.

El zurdo Óscar De la Cruz fue la gran figura desde el montículo al repetir una sólida actuación de seis entradas en blanco, controlando por completo la ofensiva escarlata y guiando el triunfo aguilucho.

Con esta victoria, las Águilas colocaron su récord en 5-5, acercándose a solo dos juegos de los Leones, que pese a la derrota se mantienen en la cima con marca de 7-3 en el “Todos contra Todos”.

El cuadrangular de Leody Taveras marcó la diferencia en el marcador, reafirmando su impacto ofensivo en momentos clave para el conjunto cibaeño.

El triunfo fue acreditado a De la Cruz (2-0), mientras que la derrota recayó sobre José Urquidy (0-2). El cerrador Burch Smith se encargó del noveno episodio para apuntarse su tercer salvamento de la semifinal.

De la Cruz permitió apenas cinco imparables, no otorgó boletos y ponchó a cuatro bateadores, consolidando una labor de alto nivel que mantuvo a raya a los bates rojos durante toda su salida.

El relevo de las Águilas también cumplió su cometido con presentaciones efectivas de Junior Fernández en el séptimo, Richard Rodríguez en el octavo y Smith en el cierre.

Por los Leones, Urquidy lanzó cuatro entradas en las que cedió dos carreras limpias y tres hits, mientras el bullpen trató de mantener el partido cerrado sin éxito ofensivo.

La ofensiva amarilla fue encabezada por Taveras, quien disparó jonrón, mientras Jerar Encarnación aportó dos sencillos y Cristhian Adames remolcó una carrera clave.

Las Águilas fabricaron sus dos anotaciones en la cuarta entrada, primero con el cuadrangular solitario de Taveras y luego con una secuencia de sencillos que permitió anotar a Geraldo Perdomo.

El Escogido logró su única carrera en el octavo episodio mediante un jonrón solitario de Raimel Tapia, que acercó momentáneamente a los visitantes.

En La Romana, los Gigantes del Cibao finalmente rompieron su mala racha al vencer 4-1 a los Toros del Este, consiguiendo su primera victoria tras diez encuentros en la semifinal.

El triunfo permitió a los Gigantes colocar su récord en 1-9, cortando una seguidilla negativa que los mantenía sin celebraciones en esta fase del torneo.

Bryan Rodríguez se llevó la victoria tras lanzar dos entradas efectivas, mientras Jimmy Cordero cerró con autoridad para asegurar el salvamento y frenar el empuje taurino.

Con estos resultados, el Round Robin sigue al rojo vivo, con las Águilas manteniéndose en la pelea y los Gigantes buscando un cierre decoroso, mientras Toros y Leones continúan disputando la cima del torneo.