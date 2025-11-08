Águilas, Toros y Estrellas triunfan en jornada vibrante del béisbol invernal dominicano

Bartolo García

Santiago, R.D. – En una jornada cargada de emoción y grandes actuaciones, las Águilas Cibaeñas, los Toros del Este y las Estrellas Orientales lograron importantes victorias en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal Juan Marichal.

En el Estadio Cibao, las Águilas Cibaeñas se impusieron 6-2 a los Gigantes del Cibao, consolidándose en la cima del campeonato con su décima victoria de la temporada. El héroe ofensivo fue Alberto Rodríguez, quien brilló con un triple, dos sencillos, dos carreras remolcadas y dos anotadas.

Desde el primer episodio, los aguiluchos tomaron el control del juego y no miraron atrás. Con una ofensiva oportuna y un cuerpo de lanzadores dominante, el conjunto santiaguero extendió su buen momento al registrar marca de 10-2, mostrando un equilibrio entre poder y solidez en el pitcheo.

El zurdo Carlos Peña inició en la lomita por las Águilas, lanzando 4.0 entradas de una carrera, con un ponche y una base por bolas. El relevo estuvo impecable, encabezado por Huáscar Ynoa (1-0), quien se llevó la victoria, y completado por Raúl Brito, Pedro Payano y Ramón Rossó.

Carlos Peña

Por los Gigantes, el derecho Emilio Vargas (0-2) cargó con la derrota al permitir tres carreras en apenas 2.2 entradas. La ofensiva cibaeña fue encabezada por Jake Holton, quien conectó un jonrón y un doble, mientras Johan Rojas y Deyvinson De los Santos aportaron un sencillo cada uno.

En el plano ofensivo, además de Rodríguez, Ezequiel Durán, JC Escarra, Ángel Genao, Rayner Delgado y Jonatan Clase contribuyeron con un sencillo cada uno, demostrando la profundidad del lineup aguilucho. Con esta victoria, las Águilas igualaron su marca de 5-1 en casa y como visitantes, mostrando consistencia en todos los escenarios.

Estrellas se imponen a Leones en el Tetelo Vargas

Mientras tanto, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Toros del Este protagonizaron una contundente blanqueada 9-0 sobre los Tigres del Licey, gracias a una magistral actuación monticular de Aaron Sánchez, quien volvió a lucirse con seis entradas impecables.

El abridor taurino, Sánchez (3-0, 0.78 ERA), mantuvo en blanco a los azules, permitiendo solo tres hits, sin boletos y con cinco ponches, logrando su cuarta salida de calidad consecutiva. Fue apoyado por una ofensiva despiadada que castigó sin piedad al pitcheo rival.

Aaron Sánchez lidera blanqueada de los Toros sobre el Licey

El Licey, que cayó a 5-8, no encontró respuesta ante la solidez del pitcheo romanense. El relevista Miguel Díaz (0-1, 18.00) fue castigado con cuatro carreras sin poder sacar un solo out, mientras los Toros cortaron una racha de dos derrotas consecutivas y tomaron ventaja 2-1 en la serie particular frente a los Tigres.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales derrotaron 5-3 a los Leones del Escogido, gracias a una explosiva primera entrada de cuatro carreras ante Johnny Cueto (0-3), quien volvió a tener una salida complicada. Los verdes contaron con el bateo oportuno de Raimel Tapia y Coco Montes, autores de los dobles productores que marcaron la diferencia.

Los Leones intentaron reaccionar con una ofensiva encabezada por Gio Urshela, Héctor Rodríguez y Junior Lake, quienes remolcaron las tres carreras rojas, pero no pudieron revertir el daño inicial. La victoria fue para Eddy Yean (2-0) con dos episodios sin permitir anotaciones, y el salvamento lo consiguió Ty Adcock (1).

En total, la jornada dejó un panorama movido en la tabla de posiciones: las Águilas Cibaeñas dominan con autoridad, los Toros del Este se acercan al equilibrio y las Estrellas Orientales consolidan su buen ritmo en casa. Con cada encuentro, el torneo invernal promete más emoción en la lucha por la clasificación.

