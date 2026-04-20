Águilas suman poder zurdo con la llegada de Marino Santy para reforzar el relevo

El joven lanzador de la organización de los Cachorros de Chicago aportará profundidad y mayor solidez al bullpen amarillo para la próxima temporada

Bartolo García

Santiago.– Las Águilas Cibaeñas continúan fortaleciendo su cuerpo de lanzadores con la incorporación del relevista zurdo Marino Santy, una de las promesas emergentes que llega para aportar profundidad y nuevas opciones estratégicas al bullpen del conjunto para la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol.

La gerencia de Operaciones de Béisbol destacó que Santy, de 24 años y perteneciente a la organización de los Chicago Cubs, se ha caracterizado por su dominio desde el montículo y su gran capacidad para retirar bateadores por la vía del ponche.

Durante la temporada 2026, el lanzador nativo de Santo Domingo ha mostrado un crecimiento importante en ligas menores, logrando su ascenso a Doble-A con los Knoxville Smokies, donde ha mantenido una efectividad perfecta de 0.00 en sus primeras presentaciones.

En ese tramo, Santy ha completado 11 outs, de los cuales nueve han sido por la vía del ponche, reflejando su agresividad y control en situaciones de alta presión, una cualidad muy valorada para su rol de relevista.

Su repertorio no solo llama la atención por la velocidad de su recta, que alcanza las 98 millas por hora, sino también por la combinación de slider, cambio y curva, lanzamientos que le han permitido sostener durante seis temporadas un promedio superior a 10 ponches por cada nueve entradas.

Aunque en etapas anteriores de su carrera trabajó como abridor, acumulando 37 aperturas en ligas menores, en sus actuaciones más recientes ha asumido con éxito el rol de relevista, mostrando gran capacidad de adaptación y mejorando notablemente su desempeño.

Santy llega a las Águilas en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, tras reducir su WHIP a 0.82 en Doble-A. Con esta integración, el equipo cibaeño reafirma su enfoque en robustecer el pitcheo y combinar experiencia con talento joven de alto potencial.