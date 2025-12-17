Águilas sostienen el liderato tras dividir con Escogido; Gigantes y Estrellas aprietan la pelea

Doble jornadas movieron la tabla: Cibaeñas firmes arriba, Gigantes barren a Toros y Estrellas escalan al cuarto

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas dividieron honores este martes frente a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de la serie regular del Torneo LIDOM 2025-2026, manteniendo el control del primer lugar pese a ceder el segundo juego de la doble cartelera.

Tras ganar el primer encuentro, los aguiluchos cayeron 8-5 en el segundo, resultado que no alteró su posición en la cima, donde continúan con récord de 30-14 y boleto asegurado a la semifinal.

El Escogido, por su parte, mejoró a 20-25, manteniéndose inmerso en una cerrada lucha por el cuarto puesto clasificatorio, donde cada victoria pesa en la recta final.

En el segundo choque, la victoria fue para Robinson Martínez (1-1), mientras que la derrota recayó sobre Jean Carlos Henríquez (2-1), en un partido de constantes alternativas en la pizarra.

Los Leones tomaron ventaja temprano con un rally de tres carreras en el tercer inning, capitalizando errores defensivos y oportunos batazos para colocarse arriba 3-0.

Las Águilas reaccionaron con dos anotaciones en el cuarto y empataron en el quinto, destacando un jonrón solitario de Robert Moore y un sencillo remolcador de Alberto Rodríguez.

El duelo volvió a inclinarse hacia los rojos en el séptimo episodio, cuando un ataque de cuatro carreras rompió el empate y sentenció el partido a su favor.

Moore volvió a sobresalir con el madero al empujar tres carreras, mientras que Steward Berroa aportó velocidad en las bases y anotó una vuelta en el noveno, aunque insuficiente para la remontada.

En el pitcheo, ambos equipos utilizaron múltiples relevistas, con Ángel Sánchez abriendo por los Leones y Luis Patiño por las Águilas, en una noche exigente para los cuerpos monticulares.

La acción continuará este miércoles cuando Águilas y Leones se enfrenten nuevamente, esta vez en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 p. m., en un choque de alto interés.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao barrieron la doble cartelera ante los Toros del Este en el Estadio Julián Javier, resultado que revitaliza sus aspiraciones clasificatorias.

El protagonista fue Gary Sánchez, quien disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras, liderando un rally de cinco en el octavo que volteó el marcador y selló la victoria.

Con la barrida, los Gigantes mejoraron a 19-25, cortando una racha negativa y complicando seriamente el panorama de los Toros en la tabla.

Mientras tanto, en San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales vencieron 4-2 a los Tigres del Licey en el primero de su doble juego, impulsadas por un sencillo decisivo de Ismael Munguía con las bases llenas.

Ese triunfo permitió a las Estrellas subir al cuarto puesto con marca de 19-25, igualando al Escogido y apretando aún más una clasificación donde cuatro equipos se disputan los últimos boletos rumbo a la postemporada.