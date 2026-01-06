Águilas remontan en Macorís y aprietan la lucha en el Round Robin

Bartolo García

San Francisco de Macorís.– Las Águilas Cibaeñas dieron un paso firme en sus aspiraciones al vencer 6-5 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, resultado que las mantiene de lleno en la pelea por la clasificación en la semifinal del torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

Con el triunfo, el conjunto aguilucho colocó su récord en 4-4 y quedó a dos juegos del liderato, ocupado por Toros del Este y Leones del Escogido, ambos con marca de 6-2 en el “Todos contra Todos”.

Para los Gigantes, la derrota profundizó su mal momento, al caer por octava ocasión consecutiva y permanecer sin victorias (0-8) en esta fase decisiva del campeonato.

La victoria fue para Yoán López (3-0), mientras que Luis Frías (0-1) cargó con el revés. Burch Smith lanzó un noveno episodio en blanco para acreditarse su segundo salvamento de la semifinal.

Las Águilas marcaron primero en el encuentro con un cuadrangular solitario de Leody Taveras en la primera entrada, encendiendo la ofensiva amarilla desde temprano.

Sin embargo, los Gigantes respondieron de inmediato al empatar el marcador en el cierre del primer inning, cuando Gustavo Núñez negoció boleto, se robó la intermedia, avanzó a tercera por un error y anotó por sencillo de Johan Rojas.

En el segundo episodio, los aguiluchos retomaron la ventaja 2-1 tras boleto a Aderlín Rodríguez y un error defensivo luego de un sencillo de Alberto Rodríguez, quien debió abandonar el juego tras ser golpeado en el rostro al llegar a segunda base y fue trasladado a un centro médico.

Alberto Rodríguez

Los nordestanos reaccionaron con fuerza en la parte baja del inning gracias a un doble de Francisco Mejía y un cuadrangular de José Sirí, volteando el marcador 4-3 a su favor.

El punto de inflexión llegó en la octava entrada, cuando las Águilas fabricaron un rally de cuatro carreras para colocar la pizarra 6-3, apoyadas en dobles de Leody Taveras y Geraldo Perdomo, además de sencillos oportunos y errores defensivos del rival.

Los Gigantes intentaron reaccionar en ese mismo episodio con dos anotaciones que acercaron el marcador 6-5, impulsadas por batazos de Francisco Mejía, Leury García y Carlos Franco.

Desde el montículo, el relevo aguilucho fue clave para contener la ofensiva local, culminando con el dominio de Burch Smith en el noveno, quien cerró la puerta sin permitir libertades.

A la ofensiva por las Águilas, Leody Taveras brilló al irse de 5-2 con jonrón, doble, una empujada y dos anotadas, mientras Cristhian Adames bateó de 4-3 con una producida.

Por los Gigantes, José Sirí lideró el ataque con cuadrangular y dos remolcadas, apoyado por Francisco Mejía, quien conectó dos imparables en cuatro turnos.

Con este resultado, las Águilas mantienen vivo el pulso competitivo de la semifinal y confirman su buen momento en la recta decisiva del torneo.

El conjunto cibaeño volverá a la acción este miércoles cuando reciba a los Toros del Este en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 de la noche, con Jorge Tavárez anunciado como lanzador abridor.