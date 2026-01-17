Águilas remontan en La Romana y aprietan la lucha por el pase a la final

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas protagonizaron una remontada memorable este viernes al vencer 6-2 a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, resultado que apretó al máximo la batalla por el último boleto a la Serie Final del campeonato 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

El conjunto amarillo llegó a la séptima entrada en desventaja 2-0 y con su ofensiva contenida, pero cambió el guion con un rally de cinco carreras que silenció a la afición local y dio vuelta definitiva al marcador.

La reacción inició con un sencillo de Jerar Encarnación, seguido por un doblete de Juan Carlos Gamboa y una base por bolas a Steward Berroa, combinación que llenó las bases sin outs y puso presión inmediata sobre el relevo taurino.

Jean Carlos Henríquez

En su turno como emergente, Andretty Cordero mostró paciencia al negociar boleto y empujar la primera carrera, antes de ceder su lugar a Elih Marrero para continuar la amenaza sobre las almohadillas.

Leody Taveras igualó la pizarra con un imparable al prado derecho y, acto seguido, Geraldo Perdomo conectó sencillo al bosque izquierdo que dio ventaja a los cibaeños, mientras un passed ball permitió otra anotación que amplió la diferencia.

Aunque Ezequiel Durán rodó para doble matanza, su contacto fue productivo y trajo al plato una más, cerrando un episodio de cinco vueltas que marcó el punto de quiebre del encuentro.

En el octavo, Perdomo volvió a exhibir control del turno al recibir base por bolas con las bases llenas, empujando la sexta carrera que selló el triunfo aguilucho.

El triunfo fue para Jean Carlos Henríquez (1-0) y la derrota para Miguel Castro (1-2), en una noche en la que el pitcheo amarillo supo cerrar puertas tras la explosión ofensiva.

Los Toros habían fabricado sus dos carreras en el tercer episodio, luego de llenar las bases con sencillo de Eddie Rosario, boleto a Yairo Muñoz y pelotazo a Jeimer Candelario, situación capitalizada por Ónix Vega con imparable remolcador de dos.

Con el resultado, Águilas y Toros quedaron igualados con marca de 10-7 en la segunda posición del Round Robin, a falta de una jornada para completar el calendario de 18 partidos.

¡Leones a la final! En el otro duelo de la noche, los Leones del Escogido derrotaron 7-4 a los Gigantes del Cibao y aseguraron su segunda final consecutiva, con la mira puesta en defender la corona.

El triunfo confirmó además el primer lugar del Todos contra Todos para los rojos, lo que les garantiza abrir la Serie Final en casa, el Estadio Quisqueya, y escoger primero en el Draft de Importados.

La ofensiva escarlata abrió el marcador con base por bolas a Michael de la Cruz con las bases llenas en el tercer inning y agregó un racimo de tres en el quinto, dos impulsadas por doble de Erik González y otra por rodado de Junior Lake.

Los Gigantes reaccionaron en el sexto y el octavo, pero los Leones respondieron con autoridad en la parte baja del octavo gracias a un jonrón solitario de Yamaico Navarro y un sencillo de dos carreras de Jorge Mateo.

En el montículo, el zurdo panameño Kenny Hernández se llevó la victoria en relevo, Stephen Nogosek logró el salvamento y Radhamés Liz cumplió como abridor con cuatro entradas en blanco, dejando todo listo para que los campeones salgan a defender su título.