Águilas refuerzan su vuelo rumbo a la final con cuatro piezas clave

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la incorporación de cuatro refuerzos de impacto con miras a fortalecer su desempeño en el Round Robin de la Liga Dominicana de Béisbol, en una apuesta clara por la profundidad y el equilibrio del roster en esta fase decisiva.

La gerencia de Operaciones de Béisbol informó que los nuevos integrantes son el receptor Sebastián Rivero y los lanzadores AJ Puckett, Vidal Nuño y Luis Leroy Cruz, jugadores con experiencia en escenarios de alta competencia y con el perfil necesario para responder bajo presión.

Luis Cruz

Estas integraciones buscan cubrir dos áreas estratégicas: la receptoría, clave en el manejo del pitcheo, y el bullpen, donde la consistencia y la capacidad de cerrar innings resultan determinantes en el Todos contra Todos.

En la receptoría, el conjunto aguilucho suma a Sebastián Rivero, un bateador derecho con tres años de experiencia en las Grandes Ligas, que llega procedente de los Tiburones de La Guaira, del béisbol venezolano.

Rivero, nativo de Maracay, viene de una destacada actuación ofensiva, con promedio de .286 y OPS de .762. En 84 turnos conectó 24 imparables, incluidos seis extrabases —cuatro dobles y dos jonrones— y remolcó 15 carreras, mostrando oportunismo y consistencia.

Sebastián Rivero

Además de su aporte con el madero, la gerencia valora su capacidad defensiva y su manejo del cuerpo de lanzadores, aspectos que pueden marcar la diferencia en juegos cerrados de postemporada.

En el pitcheo, las Águilas incorporan al derecho AJ Puckett, de 30 años, quien ya conoce el rigor del Round Robin tras su destacada actuación con los Tigres del Licey en la temporada pasada.

Puckett dejó marca de 2-0 y efectividad de 1.80 en esa instancia, y este año lanzó 51 entradas en Doble A con los Cachorros de Chicago, registrando una sólida efectividad de 3.35, perfilándose como un relevista confiable.

Otro brazo de peso es el veterano zurdo Vidal Nuño, de 38 años, con amplia trayectoria en Grandes Ligas con organizaciones como Yankees, Mariners, Diamondbacks y Rays.

Vidal Nuño

Nuño llega tras una sobresaliente temporada en México con El Águila de Veracruz, donde tuvo efectividad de 2.05 y 21 ponches en 22 entradas, además de experiencia previa en LIDOM con los Toros del Este, donde no permitió carreras limpias en cinco presentaciones en 2023.

El cuarto refuerzo es el zurdo puertorriqueño Luis Leroy Cruz, procedente de los Indios de Mayagüez, quien aporta versatilidad tras desempeñarse mayormente como abridor en la liga boricua, con 35.2 innings lanzados, efectividad de 3.79 y 24 ponches.

La organización informó que los cuatro jugadores se integrarán de inmediato a los entrenamientos en el Estadio Cibao, con el objetivo de estar disponibles en el roster activo del Round Robin.

Con estas adquisiciones, las Águilas Cibaeñas refuerzan su aspiración de competir al más alto nivel en la postemporada, apostando a la experiencia, la profundidad y la ejecución oportuna en el momento más exigente del calendario.