Águilas reaccionan con ofensiva demoledora y Escogido se queda solo en la cima del Round Robin

Bartolo García

San Francisco de Macorís.– Con una ofensiva de 14 imparables, las Águilas Cibaeñas silenciaron el Estadio Julián Javier y lograron su primera victoria del Round Robin al vencer 10-6 a los Gigantes del Cibao en la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El conjunto aguilucho vino de atrás y definió el encuentro con un rally de cinco carreras en la décima entrada, mostrando carácter y profundidad ofensiva tras haber estado en desventaja durante gran parte del partido.

Luego de caer abajo 3-0 en el cuarto episodio, la reacción amarilla comenzó con un cuadrangular solitario de Ezequiel Durán, que encendió la chispa ofensiva de los visitantes.

Sencillos consecutivos de Aderlin Rodríguez, Cristhian Adames y Jerar Encarnación llenaron las bases, preparando el escenario para que Alberto Rodríguez y Elih Marrero empujaran las carreras del empate.

Cristhian Adames

En el séptimo inning, Marrero y Steward Berroa se colocaron en posición anotadora, y un batazo de Leody Taveras permitió a los aguiluchos tomar ventaja momentánea.

Los Gigantes reaccionaron con una carrera en el octavo y otra en el noveno episodio para empatar el marcador 5-5, forzando el juego a entradas extras ante la expectativa del público nordestano.

En el décimo capítulo, Cristhian Adames abrió con doble remolcador, seguido por imparables productores de Jerar Encarnación y Bladimir Restituyo, además de un robo de base de Fernando Peguero y otro doble de Elih Marrero que ampliaron la ventaja.

La victoria fue para Yoán López (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Jimmy Cordero (0-1), castigado en el episodio decisivo.

En el pitcheo abridor, Óscar de la Cruz trabajó para las Águilas permitiendo tres carreras, dos inmerecidas, mientras que el relevo respondió en los momentos clave para sostener el triunfo.

En otro emocionante encuentro del Round Robin, los Leones del Escogido vencieron 8-7 a los Toros del Este en once entradas, dejándolos en el terreno en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el marcador empatado 7-7, Junior Lake anotó la carrera de la victoria tras un error en tiro del lanzador Janser Lara, luego de un toque de Erik González al primer lanzamiento del undécimo inning.

El triunfo fue para Alexander Colomé (1-0), quien retiró la entrada decisiva sin permitir libertades, mientras que Lara cargó con el revés.

Con estos resultados, el Escogido se coloca invicto con marca de 2-0 y líder solitario del Todos contra Todos, mientras las Águilas igualan su récord y los Toros y Gigantes quedan en la lucha temprana de la semifinal.