Águilas presionan la clasificación y Junior Lake define dramático triunfo escarlata

Los cibaeños vencen a Toros y quedan a un juego del segundo puesto; Escogido deja en el terreno a Gigantes en la décima

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas dieron un paso firme en la semifinal del torneo 2025-2026 al imponerse 3-1 a los Toros del Este este viernes en el Estadio Francisco Micheli, quedando a solo un juego del segundo puesto clasificatorio.

Con bateo oportuno de Cristhian Adames y Ángel Genao, más un relevo que cerró espacios, el conjunto amarillo respondió en un duelo marcado por la eficiencia del pitcheo tras ceder una carrera temprana.

Adames abrió el marcador en la primera entrada con sencillo remolcador, mientras que Genao amplió la ventaja en el séptimo episodio con otro imparable productor que resultó decisivo.

El cierre fue tenso. Jeurys Familia tomó la bola en el noveno y, pese a llenar las bases con dos outs, dominó a Eloy Jiménez con elevado al izquierdo para asegurar la victoria.

Con el resultado, las Águilas colocan su récord en 6-5, a un juego de los Toros (7-4) y a dos de los Leones del Escogido, líderes del Round Robin con 8-3, cuando restan siete partidos.

La victoria fue para Roddery Muñoz (1-0) con una entrada en blanco; la derrota recayó en Yaramil Hiraldo (1-1), y Familia logró su primer salvamento de la semifinal.

El abridor amarillo, Luis Felipe Castillo, trabajó dos entradas de una carrera, y el relevo —con Deury Carrasco, Jean Carlos Henríquez, Yunior Marte, Junior Fernández y Richard Rodríguez— sostuvo la ventaja hasta el final.

Por los Toros, Enny Romero lanzó cinco episodios de una carrera y dos hits, pero el bullpen permitió las anotaciones que inclinaron la balanza del lado cibaeño.

A la ofensiva aguilucha destacaron Adames y Genao con una empujada cada uno; Geraldo Perdomo se fue de 4-2 y Aderlín Rodríguez aportó un doble.

En el otro choque de la noche, los Leones del Escogido dejaron en el terreno 7-6 a los Gigantes del Cibao en diez entradas, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Junior Lake fue el héroe al conectar un rodado al jardín central que el patrullero Johan Rojas no pudo manejar, permitiendo que Randy Florentino anotara la carrera de la victoria en la décima.

“Fui a ver la bola y a darle; gracias a Dios se pudo ejecutar”, comentó Lake tras el partido, resaltando la resiliencia del equipo en el Todos contra Todos.

El triunfo refuerza el liderato escarlata y mantiene la presión en la tabla, mientras los Gigantes siguen buscando consistencia en una ronda exigente.

La jornada del sábado continuará con las Águilas visitando a los Leones en Santo Domingo a las 4:00 p. m., un duelo clave que puede reordenar la lucha por los boletos a la Serie Final.