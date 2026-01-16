Águilas mantienen la esperanza tras vencer a Gigantes en el Cibao

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas defendieron su casa y conservaron vivas sus aspiraciones en el Round Robin al imponerse 5-4 a los Gigantes del Cibao, en un cerrado encuentro disputado la noche del jueves en el Estadio Cibao.

El triunfo fue liderado desde el montículo por el mexicano Juan Carlos Miranda, quien tuvo una salida de calidad al trabajar seis sólidas entradas en las que permitió apenas una carrera, guiando a los aguiluchos a su novena victoria de la serie semifinal.

Con récord de 9-7, las Águilas continúan en la pelea directa por la segunda posición del Todos Contra Todos, manteniendo la presión sobre los demás contendientes cuando restan pocos partidos para definir los clasificados a la final.

Además, el conjunto amarillo cerró de manera perfecta su dominio regional, al ganar los seis enfrentamientos disputados ante los Gigantes durante esta fase semifinal del campeonato.

La victoria fue acreditada a Juan Carlos Miranda (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Cristopher Molina (0-1). El cerrador Matt Foster se apuntó el salvamento (1) en su debut en la postemporada.

Miranda mostró gran control y dominio, lanzando 6.0 entradas, permitiendo solo dos imparables, sin conceder boletos y ponchando a siete de los 20 bateadores que enfrentó, en una de las mejores actuaciones monticulares de las Águilas en el Round Robin.

El relevo aguilucho respondió con eficacia, gracias a las labores de Junior Fernández en el séptimo episodio, Richard Rodríguez en el octavo y Matt Foster en el noveno, quienes lograron preservar la ajustada ventaja.

Por los Gigantes abrió el derecho mocano Cristopher Molina, quien apenas trabajó 1.2 entradas tras enfrentar a 11 bateadores y permitir cuatro carreras, cuatro hits, una base por bolas y un ponche.

El bullpen de los Gigantes contó con la participación de Blake Weiman, Frank Garcés, Wellington Díaz, Adisyn Coffey y Tayron Guerrero, quienes lograron estabilizar el juego, aunque no pudieron evitar la derrota.

A la ofensiva por las Águilas, Cristhian Adames y Rodolfo Amador conectaron doble y sencillo cada uno; Juan Carlos Gamboa y Geraldo Perdomo aportaron dos imparables por cabeza, mientras que Steward Berroa y Jerar Encarnación sumaron un hit cada uno.

Por los Gigantes, Deyvinson De los Santos brilló con cuadrangular y doble; Diego Hernández conectó jonrón y sencillo; Kelvin Gutiérrez agregó un vuelacercas y David Bañuelos un imparable.

Las Águilas tomaron el control del partido desde la segunda entrada, cuando combinaron un doble de Rodolfo Amador, sencillos de Gamboa, Berroa y Perdomo, una base por bolas a Leody Taveras y errores defensivos de José Sirí y Gustavo Núñez, enviando nueve bateadores al plato.

Mientras tanto, en La Romana, los Toros del Este dieron un golpe de autoridad al vencer 8-5 a los Leones del Escogido, afianzándose en la segunda posición del Round Robin con ventaja de un juego sobre las Águilas.

El gran protagonista fue Yairo Muñoz, quien tuvo una noche explosiva al conectar su primer cuadrangular del Round Robin, disparar un triple con las bases llenas y remolcar cinco carreras, liderando la ofensiva taurina en la decimosexta jornada del Todos Contra Todos del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Con estos resultados, la recta final del Round Robin se mantiene cargada de dramatismo, con varios equipos aún luchando por asegurar su pase a la Serie Final.