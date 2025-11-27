Águilas mantienen el vuelo alto y frenan a los Toros en La Romana

Berroa y Durán lideran una ofensiva de 10 hits; Licey firma su primera blanqueada y Escogido se impone en casa

Bartolo García

La Romana. – Las Águilas Cibaeñas volvieron a imponer su dominio en el campeonato otoño-invernal 2025-2026, al derrotar 6-4 a los Toros del Este este miércoles en el Estadio Francisco Micheli, apoyadas en una ofensiva de diez imparables y un pitcheo que supo contener los momentos de presión.

Desde temprano, los bates amarillos marcaron el ritmo del encuentro. Steward Berroa brilló con una noche perfecta de cuadrangular, doble y sencillo, además de tres carreras anotadas. Ezequiel Durán también fue protagonista al remolcar tres carreras con tres hits.

El abridor Drew Parrish obtuvo su primera victoria en la pelota dominicana con una sólida labor de cinco entradas, en las que permitió solo una carrera y dos imparables, ponchando a seis contrarios. La actuación marcó un hito personal en su estreno como abridor en la liga.

Julio E. Rodríguez

La victoria mantuvo a las Águilas con récord de 22-5, afianzadas en la cima del torneo y con ventaja de 4-1 en la serie particular contra los Toros, quienes ahora registran 14-14 y ocupan la segunda posición.

Los cibaeños continuaron mostrando profundidad en el relevo. Jean Carlos Henríquez trabajó dos entradas impecables, mientras que Yoan López cerró el encuentro para conseguir su primer salvamento de la campaña.

En la primera entrada, las Águilas atacaron con un sencillo de Berroa, quien tras estafarse la segunda base, anotó con un imparable de Durán al bosque izquierdo. Así tomaron ventaja 1-0 desde el inicio.

Los Toros respondieron rápidamente con un elevado de sacrificio de Félix Reyes, que empujó a Gilberto Celestino para igualar la pizarra 1-1 en el cierre del mismo episodio.

Pero los visitantes retomaron el control en el tercer capítulo. Otra vez Berroa se encargó de encender la chispa con un doble y robo de base, antes de ser remolcado por un doble de Durán que puso el juego 2-1.

En el cuarto, Julio E. Rodríguez produjo dos rayitas más con un batazo bien colocado, ampliando una ventaja que crecía conforme avanzaban los episodios.

Shaun Anderson

El batazo de la noche llegó en el séptimo, cuando Berroa desapareció la pelota por el jardín derecho para su segundo jonrón de la temporada y la quinta carrera aguilucha.

Los Toros presionaron en la octava entrada al llenar las bases por boletos, y Bryan De La Cruz limpió los senderos con un largo doble para acercar a los locales 6-4, pero no fue suficiente.

La defensa amarilla también jugó un rol clave, con una doble matanza ejecutada en el cuarto episodio que evitó daños mayores y mantuvo la ventaja en control de los visitantes.

Con el triunfo asegurado, las Águilas disfrutarán un día libre este jueves antes de viajar al Quisqueya Juan Marichal el viernes para enfrentar nuevamente a los Tigres del Licey.

Yamaico Navarro

Mientras tanto, en la capital, Shaun Anderson lanzó cinco entradas de un hit para guiar al Licey a su tercera victoria seguida, al derrotar 2-0 a los Gigantes del Cibao en el primer blanqueo azul de la temporada.

Y en el Estadio Quisqueya, Yamaico Navarro disparó su cuarto jonrón del torneo para encabezar la victoria del Escogido 6-3 sobre las Estrellas Orientales, en un duelo que también tuvo tintes históricos para el veterano cañonero.

