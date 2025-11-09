Águilas mantienen el liderato, Toros consolidan el segundo lugar y Licey remonta ante los Leones en jornada dominical de la Lidom

Las Águilas superaron a los Gigantes con la victoria 100 de Urueta; los Toros extendieron su racha ganadora ante las Estrellas; y el Licey derrotó 4-2 al Escogido con un doble decisivo de Domingo Leyba

Bartolo García

Santiago / La Romana / Santo Domingo, R.D. – La jornada dominical del béisbol invernal dominicano dejó una triple dosis de emoción, con victorias de Águilas, Toros y Licey, que marcaron el rumbo de la tabla en la continuación del torneo dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

En Santiago, las Águilas Cibaeñas (11-3) reafirmaron su liderato tras imponerse 7-3 a los Gigantes del Cibao, consiguiendo además la victoria número 100 del dirigente Luis “Pipe” Urueta en la Lidom. En tanto, en La Romana, los Toros del Este (8-7) extendieron su racha positiva con un triunfo 10-4 sobre las Estrellas Orientales, y en Santo Domingo, los Tigres del Licey (7-8) remontaron para vencer 4-2 a los Leones del Escogido en un juego definido por el oportuno bateo de Domingo Leyba.

En el Estadio Cibao, la ofensiva de los Rodríguez —Alberto, Aderlin y Emmanuel— fue determinante para que las Águilas rompieran el empate en el octavo episodio, anotando cuatro carreras que aseguraron la victoria. El lanzador Richard Rodríguez (2-0) se llevó el triunfo, mientras que Wilkin Ramos cargó con la derrota.

El dirigente Luis Urueta celebró con orgullo su centésima victoria en el béisbol dominicano, destacando el compromiso y la disciplina de su equipo. “Esta victoria es del grupo, de todos los que se esfuerzan cada día por mantener la grandeza de las Águilas”, expresó el colombiano tras el encuentro.

Por las Águilas, Jonatán Clase brilló con jonrón y sencillo, Alberto Rodríguez también conectó cuadrangular, y Aderlin Rodríguez aportó un doble impulsador. Emmanuel Rodríguez sumó dos imparables y una carrera anotada. Por los Gigantes, Jake Holton la sacó del parque y José Sirí agregó doble y sencillo.

En La Romana, los Toros del Este desplegaron una ofensiva arrolladora encabezada por Rafael Lantigua, quien remolcó tres carreras, y Jared Oliva, que aportó dos impulsadas, para vencer 10-4 a las Estrellas Orientales. Con esta victoria, los romanenses se mantienen firmes en el segundo lugar, a tres juegos y medio de las Águilas.

El partido se mantuvo igualado 3-3 hasta el cuarto episodio, pero los Toros tomaron control con tres carreras en el quinto y sentenciaron con cuatro más en el octavo. Fue su tercera victoria consecutiva, demostrando que atraviesan uno de sus mejores momentos en la temporada.

Yamaico Navarro también fue clave con tres hits, mientras que Junior Lake y Cristopher Morel anotaron en múltiples ocasiones. Por las Estrellas, Lewin Díaz y José Tena destacaron con dos imparables cada uno, pero no pudieron revertir el dominio taurino.

En la capital, los Tigres del Licey consiguieron una importante victoria 4-2 sobre los Leones del Escogido, en un encuentro cerrado disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El héroe de la noche fue Domingo Leyba, quien conectó un doble productor en la sexta entrada que rompió el empate a dos carreras y encaminó la victoria azul.

El juego fue un duelo parejo hasta el sexto episodio, cuando los Tigres aprovecharon el relevo escarlata para fabricar las carreras de la diferencia. Leyba, con su batazo clave, remolcó dos compañeros y selló la ofensiva que decidió el choque.

Con el triunfo, el Licey (7-8) sigue acortando distancia en la tabla y mostrando señales de recuperación tras un inicio irregular. La victoria fue para César Valdez, quien lanzó con precisión durante seis entradas, mientras que Reynaldo López se adjudicó el salvamento.

Por los Leones, Pedro Severino y Franchy Cordero destacaron con un par de imparables, aunque el relevo volvió a ceder en los momentos decisivos.

Con estos resultados, las Águilas Cibaeñas (11-3) se mantienen sólidas en el primer lugar, seguidas por los Toros del Este (8-7) en el segundo. Estrellas (7-8) y Licey (7-8) igualan en el tercer puesto, mientras que Escogido (6-8) y Gigantes (5-9) cierran la clasificación en una tabla que se mantiene ajustada y competitiva.

La próxima jornada promete más emociones, con enfrentamientos directos entre los punteros, donde cada victoria será crucial en la recta media del campeonato.

