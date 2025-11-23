Águilas mantienen dominio absoluto en LIDOM con su victoria 20; Gigantes y Estrellas también celebran

Mendoza deslumbra en su estreno y Julio Rodríguez se luce con dos dobles en triunfo sobre los Leones

Bartolo García

Santo Domingo. – Las Águilas Cibaeñas volvieron a desplegar su poderosa combinación de pitcheo y ofensiva para derrotar 4-1 a los Leones del Escogido la tarde de este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, fortaleciendo su dominio absoluto en el torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

Con este triunfo, los amarillos alcanzan marca de 20-4, manteniéndose firmes en la cima del campeonato y con diez victorias en sus últimos once encuentros. Los Leones, en tanto, continúan en la tercera posición con récord de 11-15.

El protagonista del día fue el panameño Abdiel Mendoza, quien debutó como abridor de las Águilas realizando la salida más dominante del equipo en lo que va de temporada. En cinco entradas de labor, Mendoza no permitió imparables, concedió solo un boleto y ponchó a cuatro bateadores enfrentando al mínimo de hombres posibles.

Este impecable desempeño le permitió convertirse en el primer abridor aguilucho que logra una victoria este año, en una rotación que venía destacándose más por sus relevistas que por sus iniciadores.

En la ofensiva, Leody Taveras respondió una vez más con dos impulsadas, mientras que Julio E. Rodríguez conectó par de dobles y anotó en dos ocasiones, manteniéndose como una de las figuras más consistentes del equipo en la ruta.

La decisión del encuentro quedó para Mendoza (1-1), mientras que Grant Gavin (3-2) cargó con la derrota al tolerar tres carreras en poco más de cuatro episodios. Jeurys Familia cerró el noveno para acreditarse su cuarto salvamento de la campaña.

Los Leones solo lograron pisar el plato en la octava entrada, luego de sencillos consecutivos de Franchy Cordero y Yamaico Navarro, una jugada de wild pitch y un rodado remolcador de Sócrates Brito. Aun así, no fue suficiente para romper el dominio aguilucho.

En el mismo partido, Junior Lake alcanzó un hito histórico al conectar su hit número 500 en LIDOM, uniéndose al exclusivo club de apenas 20 jugadores que han logrado esta marca, liderado por el aguilucho Luis Polonia (927).

Las Águilas continuarán su calendario este lunes enfrentando a los Gigantes del Cibao, nuevamente en la ruta, con el derecho Jorge Tavárez programado para abrir.

Gigantes arrollan a los Toros y frenan su racha ganadora

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao explotaron con el madero al ritmo de 18 hits para vencer 14-6 a los Toros del Este, cortando así la cadena de tres triunfos consecutivos de los romanenses.

Eddinson Paulino y Carlos Peguero comandaron la ofensiva con un cuadrangular cada uno, mientras que Johan Rojas y Marco Hernández aportaron par de impulsadas por cabeza, para colocar a los Gigantes más cerca de la segunda posición del torneo.

Canó deja tendidos a los Tigres y las Estrellas agravan su crisis

En el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, Robinson Canó conectó un hit suave por segunda base en el décimo inning que remolcó la carrera ganadora para las Estrellas Orientales, que vencieron 5-4 a los Tigres del Licey.

Con esta victoria, los verdes colocan su marca en 12-16 y extienden a cinco la racha de derrotas de los azules, quienes no ganan desde el 18 de noviembre. Además, las Estrellas dominan la serie particular contra el Licey 4-2.

Los Tigres lograron empatar en la novena entrada, pero nuevamente fallaron en extrainnings donde tienen marca de 1-4, mientras que los petromacorisanos mejoraron a 2-1 en esa condición.