Águilas imparables: extienden su racha ganadora y mantienen dominio absoluto en LIDOM

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas volvieron a demostrar que se encuentran en un nivel superior. El conjunto amarillo se impuso 3-1 a los Toros del Este este miércoles, en un emocionante choque disputado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

Jonatan Clase volvió a producir en grande con un doble impulsador, mientras que Aderlin Rodríguez disparó un enorme cuadrangular para guiar la ofensiva aguilucha, que conectó ocho imparables en la jornada.

Con este triunfo, las Águilas conquistaron su séptima victoria al hilo, consolidando su liderato con un impresionante récord de 17-3, el mejor inicio de temporada de la franquicia en los últimos 25 años.

Los Toros, en cambio, perdieron por segunda noche consecutiva frente a los cibaeños y colocaron su marca en 10-11, aunque se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo 2025-2026.

El juego sufrió un retraso de una hora y 25 minutos debido al mal estado del terreno tras fuertes lluvias en la zona durante el día.

En el montículo, el abridor aguilucho Jorge Tavárez lanzó cuatro entradas de calidad, permitiendo apenas un hit mientras ponchaba a cuatro bateadores y caminaba a dos. Aaron Sánchez cargó con la derrota por los Toros, pese a una salida competitiva.

El bullpen amarillo volvió a ser clave, con excelentes actuaciones de Jonathan Hernández —quien se llevó la victoria—, Burch Smith, José Cuas y Eric Cerantola, antes del salvamento de Jeurys Familia, su segundo de la campaña.

La primera carrera del encuentro llegó en la segunda entrada tras el doble productor de Clase, que remolcó a Alberto Rodríguez para el 1-0. Aderlin Rodríguez amplió la ventaja con un cañonazo de vuelta completa en el sexto episodio.

En el octavo, un sencillo de Alberto Rodríguez llevó a la registradora a Ezequiel Durán, quien había pegado hit y robado la intermedia, poniendo el marcador 3-0. La única carrera de los Toros llegó en el noveno, pero no fue suficiente.

Gigantes remontan en San Francisco

Los Gigantes del Cibao quebraron una racha negativa y vencieron 5-2 a las Estrellas Orientales, apoyados en un poderoso rally de cuatro carreras en el octavo inning, en el Estadio Julián Javier.

Con el triunfo, los nordestanos mejoraron a 8-12 y provocaron que las Estrellas (10-14) cayeran al quinto lugar de la tabla.

Escogido deja tendido al Licey

En Santo Domingo, Erik González fue el héroe al conectar un roletazo al centro del terreno que dejó en el terreno a los Tigres del Licey, otorgando a los Leones del Escogido una electrizante victoria 5-4 en el Estadio Quisqueya.

Jimmy Cordero se apuntó la victoria con un noveno episodio dominante, mientras que Adonis Medina cargó con la derrota al permitir la carrera del cierre.

Las Águilas regresan a casa este viernes para una doble jornada ante las Estrellas Orientales en el Estadio Cibao, con el primer partido pautado para las 4:00 p. m.

