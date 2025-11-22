Águilas extienden a nueve su vuelo triunfal y dominan por completo a las Estrellas

Los cibaeños sellan la serie particular mientras Toros y Gigantes también celebran en la jornada

Bartolo García

Santiago.– Las Águilas Cibaeñas continúan demostrando que atraviesan su mejor momento en 25 años. El conjunto mamey consiguió dos victorias consecutivas sobre las Estrellas Orientales este viernes en el Estadio Cibao, para elevar su impresionante registro a 19-3 y mantener firme su hegemonía en la cima del torneo.

En el primer choque, las Águilas se impusieron 7-6 en un duelo cerrado que se decidió por la mínima, una especialidad de la casa: marchan invictas con 6-0 en juegos definidos por una carrera.

En el encuentro nocturno, los amarillos volvieron a salir victoriosos al ganar 5-4, apoyados en un rally de cuatro vueltas en el quinto inning que cambió el rumbo del partido y amplió a nueve su racha de triunfos consecutivos.

La ofensiva aguilucha brilló con Steward Berroa, autor de jonrón, sencillo y tres remolcadas, mientras que Adael Amador volvió a encender el estadio con un cuadrangular solitario que impulsó la reacción de los locales.

En el montículo, Raúl Brito (1-0) se llevó la victoria y Jonathan Hernández consiguió su segundo salvamento del año, completando una noche redonda para los brazos aguiluchos que limitaron el daño oriental en los momentos claves.

Aunque las Estrellas golpearon primero y llegaron a estar arriba 3-1 con producción temprana, la defensa cibaeña ejecutó jugadas clave, incluido un doble robo protagonizado por Julio Rodríguez y Juan Lagares, que puso la quinta carrera y marcó la diferencia definitiva.

En la derrota, James González cargó con el revés tras permitir cuatro carreras en 4.1 entradas, mientras que Robinson Canó se llevó los aplausos del público tras disparar un cuadrangular en el séptimo episodio.

Con este resultado, las Estrellas encadenan cuatro derrotas seguidas y caen aún más en el fondo de la tabla, donde el margen de error comienza a reducirse dramáticamente.

📌 Otros resultados de la jornada en LIDOM

En La Romana, los Toros del Este sacaron la casta en su estadio y le ganaron por partida doble a los Tigres del Licey, cerrando el segundo duelo con victoria 4-2 gracias al jonrón de Bryan De La Cruz y una brillante apertura de Justin Courtney (1-0), quien lanzó cinco entradas en blanco.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao hicieron gala de poderío ofensivo y aplastaron 10-2 a los Leones del Escogido en el segundo juego de su doble cartelera. El colombiano Jordan Díaz debutó por todo lo alto con un monumental jonrón de dos carreras que encendió el Julián Javier.

Los Gigantes, que habían caído en el primer juego, dividieron la jornada y mostraron señales de recuperación ofensiva tras días complicados en el standing.

Con la combinación de resultados, Águilas sigue sola en la cúspide, Toros se mantienen en el segundo lugar y Gigantes se acercan otra vez a la pelea clasificatoria en una tabla que se aprieta del medio hacia abajo.

En un torneo que ya supera el primer mes de acción, las Águilas vuelven a lucir como el rival a derrotar cada noche. Su consistencia en casa y dominio absoluto de la serie particular ante Estrellas refuerzan la etiqueta de favoritos mientras se acerca el mes más caliente del campeonato.