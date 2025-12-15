Águilas dominan en San Pedro, Toros rugen ante el Licey y Leones escalan posiciones

Bartolo García

La jornada dominical de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) estuvo cargada de emociones, con triunfos importantes de las Águilas Cibaeñas, los Toros del Este y los Leones del Escogido, en partidos que movieron la tabla de posiciones y reafirmaron el alto nivel competitivo del campeonato 2025-2026.

En San Pedro de Macorís, las Águilas Cibaeñas combinaron picheo oportuno y una ofensiva constante para imponerse 8-2 a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, consolidándose como el equipo más dominante de la temporada.

La clave del triunfo amarillo estuvo en el trabajo del relevo, que lanzó seis entradas en blanco y silenció por completo a la ofensiva oriental, permitiendo que la ventaja construida por los bates se mantuviera intacta hasta el final.

A la ofensiva, las Águilas conectaron 11 imparables, con una actuación sobresaliente de Jerar Encarnación, quien remolcó tres carreras con tres hits, incluido un doble, mientras que Alberto Rodríguez también aportó tres indiscutibles y producción clave.

Las Estrellas abrieron el marcador en el primer episodio, pero los aguiluchos respondieron rápidamente y tomaron el control del juego en el tercer inning con un rally de tres carreras que inclinó definitivamente la balanza a su favor.

Con la victoria, las Águilas mejoraron su récord a 29-13, el mejor de la liga, reafirmando además su fortaleza como visitantes y ampliando su dominio en la serie particular ante las Estrellas, que cayeron a marca de 18-25.

En otro escenario, los Toros del Este se apoyaron en el brazo de Aaron Brooks y en el poder de Eloy Jiménez para vencer 3-2 a los Tigres del Licey, en un duelo cerrado que se definió por un solo batazo.

Brooks estuvo dominante durante seis entradas, limitando a apenas tres hits a la ofensiva azul, mientras que Jiménez conectó un jonrón de dos carreras que resultó decisivo para asegurar el triunfo taurino.

Tras el partido, Jiménez destacó su enfoque en buscar un buen pitcheo para hacer swing, señalando que la preparación y la confianza fueron claves para conectar el cuadrangular que marcó la diferencia.

Con este resultado, los Toros lograron su cuarto triunfo consecutivo, mejoraron su récord a 24-17, mantuvieron su buen desempeño como visitantes y redujeron su número mágico a dos en la lucha por la clasificación.

Mientras tanto, los Leones del Escogido protagonizaron una remontada ofensiva para vencer 11-8 a los Gigantes del Cibao, extendiendo su racha ganadora a tres juegos y escalando a la cuarta posición de la tabla.

Los capitalinos reaccionaron luego de estar abajo 7-4, fabricando un rally de seis carreras en el cuarto episodio que cambió el rumbo del partido y dejó sin respuesta al pitcheo francomacorisano.

Cuatro jugadores de los Leones remolcaron dos carreras cada uno, en una demostración colectiva de poder ofensivo que contrastó con las dificultades del cuerpo de lanzadores de los Gigantes.

A pesar de que ambos equipos conectaron 14 hits, el pitcheo volvió a fallar a los Gigantes, que vieron ampliarse su racha negativa a seis derrotas consecutivas y descendieron aún más en la clasificación.

Con estos resultados, la lucha por las posiciones intermedias y de clasificación en LIDOM se intensifica, en una temporada donde cada victoria comienza a tener un peso decisivo en el camino hacia la postemporada.