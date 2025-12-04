Águilas dominan el Clásico, Toros extienden su racha y Sanó explota con dos jonrones

Bartolo García

Santo Domingo.– La jornada del miércoles en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) dejó una estela de emociones, polémicas y batazos monumentales, con resultados que impactan directamente la tabla de posiciones rumbo al cierre del calendario regular. Las Águilas Cibaeñas vencieron 4-2 al Licey, los Toros del Este lograron su cuarta victoria consecutiva y Miguel Sanó detonó dos jonrones para mantener vivas las aspiraciones de las Estrellas Orientales.

Las Águilas Cibaeñas se impusieron con autoridad en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un Clásico de la Pelota que volvió a confirmar por qué este enfrentamiento es el más esperado del béisbol dominicano. Con el triunfo, los cibaeños redujeron a ocho su número mágico para asegurar su clasificación al Round Robin.

El abridor Abdiel Mendoza (2-1) fue clave en la victoria aguilucha al lanzar cinco entradas de dominio, permitiendo apenas dos carreras y tres imparables, mientras ponchaba a cinco bateadores. El bullpen completó la faena con labores impecables de Yoan López, Jonathan Hernández y Richard Rodríguez, quienes preservaron la ventaja.

En el cierre, Burch Smith se encargó del noveno episodio con un salvamento perfecto, retirando a los tres bateadores que enfrentó y confirmando su rol como cerrador de confianza. A la ofensiva, Aderlin Rodríguez impulsó dos carreras, mientras Jerar Encarnación y Leody Taveras aportaron una remolcada cada uno.

A pesar del revés, el Licey tomó la delantera temprana (2-0) con un rally en la segunda entrada, producto de un doble de Mel Rojas Jr., un triple de David Hensley y un elevado de sacrificio de Hayden Senger. Sin embargo, las Águilas respondieron de inmediato con tres carreras, aprovechando boletos consecutivos y batazos oportunos.

El encuentro tuvo un momento de tensión en el noveno inning, cuando un pelotazo de Jean Carlos Mejía a Aderlin Rodríguez provocó que ambas bancas se vaciaran. La situación fue contenida rápidamente y no derivó en expulsiones ni sanciones.

En La Romana, los Toros del Este continuaron su ascenso al derrotar 7-4 a los Gigantes del Cibao. Jeimer Candelario fue el jugador más destacado con tres carreras impulsadas, mientras Tres Barrera sumó dos más para fortalecer el ataque taurino. Con esta victoria, los Toros hilvanan cuatro triunfos seguidos y mejoran su récord reciente a 6-4.

La ofensiva oportuna, combinada con un pitcheo estable, mantiene a los Toros a seis juegos y medio de la primera posición, demostrando que llegan en un gran momento a la recta final del torneo. La jornada dejó también a los Leones del Escogido en el cuarto lugar, tras las caídas consecutivas de Gigantes y Licey.

En otro escenario, el Estadio Tetelo Vargas vibró con la explosión ofensiva de Miguel Sanó, quien descargó dos cuadrangulares en la victoria 7-5 de las Estrellas Orientales sobre los Gigantes del Cibao. Con sus vuelacercas en la cuarta y quinta entrada, Sanó llegó a nueve jonrones para mantenerse como líder absoluto del torneo.

El abridor Oscar de la Cruz (3-2) se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio de tres carreras limpias, mientras que Alberto Pacheco (0-1) cargó con la derrota. Las Estrellas marcaron sus siete carreras entre el cuarto y sexto episodio, volteando un juego que habían iniciado perdiendo 2-0.

Los Gigantes, que intentan mantenerse en la pelea por la clasificación, tomaron ventaja inicial con batazos de Luis García Jr. y Samad Taylor, pero no pudieron contener la artillería oriental a mitad del encuentro.

Con la victoria, las Estrellas sostienen su posición en el tercer lugar, impulsadas por la figura de Sanó, quien se consolida como uno de los bateadores más dominantes del torneo otoño-invernal 2025-26.

La jornada concluyó dejando un mensaje claro: las Águilas siguen indetenibles rumbo al Round Robin, los Toros atraviesan su mejor momento colectivo y las Estrellas mantienen una ofensiva peligrosa que puede cambiar cualquier partido.