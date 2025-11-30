Águilas consolidan dominio; Toros dejan en el terreno y Estrellas brillan con Canó

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas volvieron a demostrar su fuerza en la cima del campeonato al superar 4-2 a los Tigres del Licey la tarde-noche del sábado, en un Estadio Cibao repleto de fanáticos que celebraron el sólido pitcheo de Jorge Tavárez.

Jorge Tavárez lanzó una joya durante 6.0 episodios

El derecho aguilucho lanzó 6.0 entradas magistrales, permitiendo apenas dos hits y una carrera, sin boletos y con siete ponches, para convertirse en el primer abridor amarillo en completar esa distancia en la temporada.

Con esta victoria, las Águilas colocaron su récord en 23-6 y afianzaron una cómoda ventaja en el primer lugar, además de asegurar el empate en la serie particular contra los azules, que ahora favorece a los cibaeños 5-3.

Leody Taveras

La ofensiva de los amarillos respondió en los momentos claves con un cuadrangular de Steward Berroa y un doble productivo de Juan Lagares, acompañados por Aderlin Rodríguez y Leody Taveras, quienes también aportaron imparables.

Los Tigres intentaron reaccionar en la novena entrada, llenando las bases y anotando una carrera, pero José Cuás cerró la puerta con un ponche a David Hensley para sellar el triunfo aguilucho.

Mientras tanto, en La Romana, los Toros del Este lograron una victoria dramática de 5-4 dejando en el terreno a los Gigantes del Cibao, gracias a un rally de tres carreras en el noveno episodio coronado por un sencillo de oro de Gilberto Celestino.

Un jonrón de Eloy Jiménez inició la reacción taurina que encendió al público romanense, antes de que Bryan De La Cruz y Yairo Muñoz también aportaran batazos decisivos para empatar el partido.

Los Gigantes habían tomado la delantera en dos ocasiones, incluyendo un doble de dos carreras de Samad Taylor en el quinto inning, pero su pitcheo no pudo sostener la ventaja en el cierre del encuentro.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales dominaron 8-1 a los Leones del Escogido con una brillante labor monticular de Enny Romero, quien lanzó 5.0 entradas de apenas tres hits para alcanzar su victoria número 15 en LIDOM.

El veterano Robinson Canó se convirtió en el líder ofensivo del partido al sumar tres sencillos, alcanzando importantes marcas personales como su empujada 100 e hit 194 de su carrera en la liga dominicana.

La ofensiva verde se mostró oportuna con ataques múltiples frente al pitcheo escarlata, manteniendo control absoluto del juego desde el primer tercio hasta el cierre del choque en el Tetelo Vargas.

Con estos resultados, la tabla de posiciones se mantiene apretada en la zona clasificatoria, mientras Águilas se despegan en la cima, Toros responden en el último suspiro y Estrellas reaniman sus aspiraciones en el torneo.

La jornada sabatina ofreció emociones hasta el último out, demostrando que la recta final de la primera mitad del campeonato llega cargada de intensidad, rivalidades históricas y figuras que continúan dejando marca en LIDOM.

Los aficionados ahora se preparan para una nueva tanda este domingo, en la que los seis equipos volverán al terreno con el objetivo de seguir luchando por los primeros puestos rumbo al Round Robin.

⚾ Un sábado de pura pelota dominicana, donde la pasión del Cibao, el dramatismo taurino y el resurgir verde dieron vida a una de las jornadas más completas del torneo 2025-2026.