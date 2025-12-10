Águilas consolidan dominio en casa; Toros dejan en el terreno a Estrellas y Escogido fulmina al Licey

Bartolo García

SANTIAGO.– Las Águilas Cibaeñas volvieron a exhibir su autoridad en el estadio Cibao y alcanzaron su triunfo número 15 como dueñas de casa, al derrotar 8-3 a los Gigantes del Cibao en la jornada del martes correspondiente al torneo otoño-invernal 2025-2026. Con esta victoria, los amarillos elevan su marca general a 27-10, consolidándose como líderes del campeonato.

El conjunto cibaeño dejó su récord en 15-3 jugando en casa y 12-7 en la ruta, además de cerrar con dominio absoluto la Serie Regular frente a los Gigantes, a quienes superaron 7-3 en los enfrentamientos particulares.

El panameño Abdiel Mendoza se acreditó la victoria tras lanzar 5.0 entradas de calidad, permitiendo cuatro hits y tres carreras —solo una limpia— sin otorgar boletos y con un ponche. Daniel Mengden, por su parte, cargó con la derrota tras tolerar cuatro carreras limpias en apenas 2.1 episodios.

La labor de Mendoza fue respaldada por un bullpen sólido integrado por José Cuás, Junior Fernández, Richard Rodríguez y Burch Smith, este último apuntándose su cuarto salvamento de la temporada. Por los Gigantes, luego de Mengden desfilaron Adán Anderson, Yaqui Rivera, Blake Weimar, Hansel Robles y Christopher Molina.

Aderlín Rodríguez

La ofensiva aguilucha brilló con fuerza gracias a Jerar Encarnación, quien disparó jonrón y sencillo, además de Aderlin Rodríguez, que conectó un cuadrangular de dos carreras en el primer inning. Corey Joyce aportó dos dobles y un sencillo, mientras que Ezequiel Durán ligó un doble y Leody Taveras un imparable.

Por los Gigantes, Johan Rojas fue el más destacado al conectar jonrón y sencillo, acompañado por hits de Luis García, Dayvison De los Santos, Kelvin Gutiérrez y Kenny Piper.

Toros dejan en el terreno a Estrellas en el décimo

En La Romana, Rudy Martin se vistió de héroe con un imparable decisivo en el cierre del décimo episodio que dio a los Toros del Este una dramática victoria 4-3 sobre las Estrellas Orientales. Gilberto Celestino había igualado el marcador en el octavo con un cuadrangular solitario.

Joe Corbett trabajó las últimas dos entradas sin permitir carreras para llevarse su cuarta victoria, mientras que Gregory Santos cargó con la derrota. Con este triunfo, los Toros colocan su registro en 21-17 y se mantienen en la tercera posición, enviando a las Estrellas al último lugar con 16-23.

Las Estrellas tomaron ventaja momentánea en la alta del décimo, cuando Jorge Mateo anotó tras un toque de sacrificio de Ismael Munguía, pero los Toros reaccionaron con determinación ante el relevista Junior Santos para dejar en el terreno a los verdes.

Escogido arrolla al Licey con marcador de 15-1

En Santo Domingo, los Leones del Escogido descargaron todo su poder ofensivo y vapulearon 15-1 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Alexander Canario fue la figura principal con dos cuadrangulares, uno de ellos con las bases llenas, en una noche donde los escarlatas conectaron cuatro jonrones.

El abridor Grant Gavin lanzó cinco entradas de dominio absoluto, permitiendo solo un hit, ponchando a tres y otorgando tres boletos para conseguir su cuarta victoria. El bullpen escarlata completó el trabajo con entradas en blanco de Génesis Cabrera, Alexander Colomé y Hansel Marcelino.

Con este resultado, el Escogido mejoró a 16-22 y además se quedó con el City Champ frente al Licey, igualando la serie 5-5 pero con una diferencia de carreras favorable de +17. Los Tigres, por su parte, cayeron a 16-21 y viven un momento complicado en la tabla de posiciones.