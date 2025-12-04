Águilas conquistan su victoria 25 y afianzan su dominio en la temporada

Bartolo García

Santiago, RD.– Las Águilas Cibaeñas volvieron a imponer su ritmo imparable en el Estadio Cibao al vencer 4-1 a los Leones del Escogido, alcanzando así su victoria número 25 en lo que va de temporada, un logro que resalta la consistencia y profundidad del conjunto dirigido por Pipe Urueta.

Con el triunfo, los amarillos consolidan su liderazgo en la tabla con marca de 25-8, dominando en casa con un notable registro de 13-3 y manteniendo también una ruta sólida de 12-5. En la serie particular frente a los Leones, las Águilas se colocan al frente 3-1.

El conjunto aguilucho fabricó cuatro carreras apoyándose en ocho sencillos repartidos a lo largo del partido, demostrando eficiencia y precisión en los momentos claves del encuentro. Aunque no dispararon extrabases, hicieron daño suficiente para asegurar el resultado.

La victoria fue adjudicada a Brady Feigl (1-0), quien realizó una labor eficiente en su entrada de trabajo. El revés recayó sobre Darío Agrazal (0-1), mientras que el cerrador Burch Smith se acreditó su segundo salvamento del torneo.

Alberto Rodríguez

Las Águilas iniciaron el partido con Huáscar Ynoa, quien cumplió con una salida de calidad al lanzar 3.0 entradas en blanco, permitiendo solo un imparable, otorgando una base y ponchando a tres bateadores rojos.

El relevo amarillo estuvo impecable, pasando por los brazos de Jhordany Mézquita en el cuarto episodio, seguido por Jean Carlos Henríquez en el sexto, Feigl en el séptimo, Richard Rodríguez en el octavo y Smith en el cierre del noveno capítulo.

Del lado escarlata, Agrazal no encontró ritmo en su corta presentación de 2.0 entradas, en las que permitió una carrera y cinco hits. El bullpen rojo vio desfilar a Luis Santos, Henry Sosa, Iván Armstrong, Robinson Martínez, Fernando Abad y Stephen Nogosek.

La ofensiva aguilucha tuvo a Leody Taveras y Jerar Encarnación como sus principales figuras, ambos con dos sencillos cada uno. También aportaron con un hit Ezequiel Durán, Aderlin Rodríguez, Elih Marrero, Alfredo Reyes y Alberto Rodríguez.

Por los Leones, Chadwick Tromp sobresalió con doble y sencillo, mientras que José Marmolejos, Eguy Rosario, Franchy Cordero, Alexander Canario y Junior Lake conectaron un imparable cada uno.

El marcador se abrió de inmediato en la primera entrada, cuando Taveras, Durán y Aderlin Rodríguez encadenaron sencillos consecutivos, siendo este último responsable de la primera carrera del encuentro.

En el tercer episodio, los locales sumaron dos carreras más gracias a la agresividad de Durán en las bases, un hit productor de Encarnación y un wild pitch que permitió a Alberto Rodríguez recorrer el plato desde la antesala.

La única carrera escarlata llegó en el quinto inning, cuando Marmolejos conectó sencillo y, tras un force out, Dervy Ventura anotó por doble de Tromp al prado izquierdo.

La cuarta vuelta de los amarillos se produjo en el octavo capítulo, cuando Steward Berroa recibió un pelotazo con las bases llenas, impulsando desde tercera a Encarnación para sellar el definitivo 4-1.

Con este resultado, las Águilas continúan su paso dominante en la temporada y se consolidan como el equipo más sólido del torneo, enviando un claro mensaje al resto de la liga de que están decididas a mantener la cima.