Águilas Cibaeñas seleccionan 5 lanzadores y un jugador de posición

Santiago, RD.- Cinco lanzadores y un jugador de posición fueron las seis selecciones realizadas por las Águilas Cibaeñas en el Draft de Reingreso, celebrado este miércoles 24 por LIDOM.

Con estas escogencias, las Águilas fortalecen su cuerpo monticular y agregan un jugador polivalente del cuadro, además de bateador.

Los seleccionados fueron Cristhian Adames y los lanzadores Óscar De la Cruz, Misael Tamarez, Yunior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez.

El versátil infielder Cristhian Adames fue la primera selección de las Águilas Cibaeñas, que tuvieron como voz principal a su gerente general, Gian Guzmán.

Adames viene de tener una buena temporada con los Tigres del Licey en la etapa regular, donde participó en 49 de los 50 partidos jugados por los azules.

En total, Adames tuvo 169 turnos oficiales, en los que pegó 52 hits para un promedio de .308. Tres de sus batazos fueron jonrones, conectó 12 dobles, anotó 20 carreras, remolcó 22 compañeros y se robó dos bases en dos intentos. Además, registró un OBP de .391, slugging de .432 y OPS de .823.

Adames es bateador ambidiestro y en la semifinal de la temporada 2021-2022 reforzó a las Águilas Cibaeñas, por lo que el ambiente en ese clubhouse le resulta familiar.

Con la camiseta amarilla de las Águilas, Adames jugó 12 partidos, bateó de 40-11 para .275, con un jonrón, un triple, anotó seis carreras y remolcó una.

ÓSCAR DE LA CRUZ

El segundo pick de las Águilas fue el lanzador Óscar De la Cruz, quien lideró el campeonato en ponches, con 54.

De la Cruz actuó en 12 juegos, 11 como abridor. Lanzó 49.2 entradas, permitió 48 hits y 21 carreras limpias. Tuvo efectividad de 3.81, récord de 3-3 y otorgó 19 bases por bolas.

MISAEL TAMAREZ

Otro brazo procedente de las Estrellas Orientales, Misael Tamarez, fue el tercer seleccionado por los aguiluchos.

Tamarez participó en 23 juegos, con 15.2 episodios lanzados, récord de 3-1, cuatro carreras limpias y efectividad de 2.30. Registró cinco holds, ponchó a 13 bateadores y tuvo un WHIP de 1.40.

YUNIOR MARTE

El pícher de los Tigres del Licey fue la cuarta selección. Tuvo una actuación breve de 11 juegos, con apenas 5.0 entradas en blanco, en las que no permitió hits ni otorgó bases por bolas. Finalizó con récord de 1-0, un hold y efectividad de 0.00.

CARLOS BELÉN

El lanzador de las Estrellas fue la quinta escogencia, con participación en 18 partidos y 14.2 entradas lanzadas. Permitió 17 imparables y nueve carreras limpias, para una efectividad de 5.52. Tuvo un WHIP de 1.43, abanicó a 22 bateadores, otorgó solo cuatro transferencias y registró cinco holds.

ANDREW PÉREZ

Finalmente, las Águilas seleccionaron al lanzador zurdo Andrew Pérez, quien sumó 11 juegos, con 7.1 entradas lanzadas, siete hits permitidos, marca de 0-1, dos carreras limpias, efectividad de 2.45 y WHIP de 1.77.