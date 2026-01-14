Águilas Cibaeñas rugen en Santiago y mantienen vivo el pulso del Round Robin en República Dominicana

Durán deja en el terreno a los Gigantes y Toros responden ante el Escogido para sostener el empate por el segundo puesto

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas protagonizaron una noche de alta tensión en el Estadio Cibao, al dejar en el terreno 4-3 a los Gigantes del Cibao en 11 entradas, resultado que mantiene encendida la lucha por la clasificación en el Round Robin de la LIDOM.

El héroe de la jornada fue Ezequiel Durán, quien conectó el imparable decisivo entre primera y segunda base para remolcar a Leody Taveras y sellar un triunfo que desató la euforia de la fanaticada amarilla en Santiago.

Taveras había iniciado la entrada como corredor fantasma y avanzó hasta la antesala gracias a un rodado de Geraldo Perdomo, quedando en posición ideal para anotar la carrera de la victoria.

Con este resultado, Águilas y Toros del Este quedaron igualados con récord de 8-6, luego de que los romanenses también salieran airosos en su compromiso de la noche.

Precisamente, ambos conjuntos se enfrentarán este miércoles a las 7:30 de la noche en el Estadio Cibao, en un duelo directo que definirá quién se queda solo en la segunda posición clasificatoria.

La victoria fue acreditada a Lupe Chávez (1-0), quien lanzó el episodio número once sin permitir libertades, mientras que la derrota recayó sobre Blake Weiman (1-1).

El abridor de las Águilas, Jorge Tavárez, trabajó cuatro entradas en las que permitió dos carreras producto de cuadrangulares, concedió una base por bolas y ponchó a tres bateadores.

El relevo aguilucho respondió con solvencia gracias a Roddery Muñoz, Andrew Pérez, Jonathan Hernández, Jean Carlos Henríquez, Junior Fernández, Junior Marte y el propio Chávez, quienes mantuvieron el partido en alcance.

Por los Gigantes, Emilio Vargas abrió con tres entradas sin permitir hits, aunque otorgó tres boletos, y fue seguido por un bullpen que mantuvo la ventaja hasta los episodios finales.

A la ofensiva por las Águilas, además del batazo decisivo de Durán, destacaron Jerar Encarnación, Rodolfo Amador y Cristhian Adames con dobles clave en momentos oportunos.

Los Gigantes tomaron la delantera temprano con jonrones de José Sirí y Kelvin Gutiérrez, y ampliaron en el quinto episodio con una cadena de sencillos que parecía encaminar el triunfo visitante.

James Courtney lanzó cinco entradas para ser el lanzador ganador por los Toros del Este

Sin embargo, las Águilas reaccionaron con una carrera en el séptimo y empataron en el octavo gracias a un sencillo remolcador de Adames, forzando así los innings extras.

En La Romana, los Toros del Este cortaron una racha de cuatro derrotas al imponerse 3-1 a los Leones del Escogido, resultado que les permitió sostener el empate en la segunda posición.

James Courtney encabezó el triunfo taurino con cinco sólidas entradas, apoyado por un bullpen que cerró filas, dejando servido el escenario para un cierre vibrante del Round Robin que mantiene en vilo a toda la República Dominicana.