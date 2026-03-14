Águilas Cibaeñas refuerzan su plantilla con la llegada de Jasson “El Marciano” Domínguez

Bartolo García

El equipo de Águilas Cibaeñas anunció este sábado la adquisición del estelar jardinero Jasson Domínguez, junto al prometedor lanzador Wilkin Ramos y una selección de novena ronda del Draft de Novatos 2026 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, en un movimiento que busca fortalecer el núcleo joven del conjunto santiaguero.

Para concretar el traspaso, las Águilas enviaron a los Leones del Escogido al jardinero Jerar Encarnación, quien formó parte importante de la ofensiva aguilucha en temporadas recientes.

Domínguez, conocido como “El Marciano”, llega a Santiago con apenas 23 años y considerado uno de los talentos jóvenes más electrizantes del béisbol actual. El jugador pertenece a los New York Yankees y se destaca por su poder al bate, velocidad en las bases y capacidad defensiva en los jardines.

El prospecto ambidiestro atraviesa un gran momento en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas, donde lidera a los Yankees en carreras remolcadas con nueve, manteniendo un promedio de bateo de .333, un OPS de 1.010 y tres cuadrangulares en once partidos.

Wilkin Ramos

Durante la temporada pasada de la liga dominicana, Domínguez vio acción en 11 partidos, en los que conectó siete imparables, incluyendo tres dobletes, mostrando destellos de su talento en su primera experiencia en el béisbol invernal dominicano.

El movimiento también incluye al joven lanzador Wilkin Ramos, perteneciente a los San Francisco Giants, quien tuvo una destacada actuación en ligas menores durante 2025 con efectividad de 2.64.

En su breve participación con el Escogido la temporada pasada, Ramos lanzó cuatro entradas en blanco, permitiendo apenas un imparable y ponchando a cinco bateadores, lo que refuerza la profundidad del cuerpo de lanzadores de las Águilas.

La gerencia de Operaciones de Béisbol del conjunto aguilucho expresó su entusiasmo por la llegada de ambos jugadores, destacando que Domínguez tiene las herramientas para impactar el juego en múltiples facetas y que Ramos aporta solidez al pitcheo del equipo.

La organización también aprovechó la ocasión para agradecer a Jerar Encarnación por su entrega y profesionalismo mientras vistió el uniforme amarillo, deseándole éxito en su nueva etapa con los Leones del Escogido.

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