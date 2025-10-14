Águilas Cibaeñas ratifican su compromiso con la ética, la transparencia y su enfoque deportivo

Bartolo García

El equipo profesional de béisbol Águilas Cibaeñas reafirmó su compromiso con la ética, la transparencia y la responsabilidad institucional, tras emitir un comunicado oficial en torno a informaciones públicas relacionadas con un miembro de su Consejo Administrativo, el señor Fabio Augusto Jorge.

La organización explicó que está al tanto de las informaciones difundidas sobre asuntos personales vinculados al referido miembro, quien decidió tomar una licencia temporal de sus funciones dentro del equipo mientras se esclarecen los hechos.

En su declaración, las Águilas Cibaeñas enfatizaron que actuarán con total respeto a los procesos legales y administrativos, absteniéndose de emitir juicios o valoraciones hasta que las autoridades competentes concluyan sus investigaciones.

“La organización reitera su plena confianza en el debido proceso y en que las instancias correspondientes determinarán los hechos con total transparencia”, expresa el comunicado.

El equipo cibaeño recordó que sus decisiones se rigen por valores éticos sólidos y una cultura de transparencia y responsabilidad, principios que han caracterizado a la institución a lo largo de su historia dentro del béisbol dominicano.

“Nuestra institución mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades. Estos principios son fundamentales para la forma en que servimos a nuestros jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país”, señala la directiva aguilucha.

Asimismo, el comunicado asegura que tanto las operaciones deportivas como administrativas continúan su curso normal, garantizando la estabilidad y el enfoque competitivo del conjunto de cara a la próxima temporada del béisbol profesional dominicano.

“Queremos asegurar a nuestros aficionados y socios comerciales que las operaciones del equipo prosiguen sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social”, reafirma el documento.

El club destacó que su prioridad sigue siendo el desarrollo del talento joven, la excelencia en el terreno de juego y la satisfacción de sus fanáticos, pilares que han hecho de las Águilas una de las instituciones más admiradas y queridas del país.

El comunicado subraya que el enfoque del equipo permanece en el cumplimiento de sus objetivos deportivos y comunitarios, con miras a una temporada llena de retos, disciplina y entrega a su numerosa fanaticada.

Con esta declaración, las Águilas Cibaeñas buscan transmitir un mensaje de serenidad institucional y responsabilidad social, destacando que la organización no se desvía de su compromiso con la integridad y la transparencia.

La institución reiteró que su gestión se basa en normas éticas claras, respeto a la legalidad y apego a los valores que la han convertido en un referente del deporte dominicano por más de siete décadas.

Las Águilas agradecieron a sus fanáticos por el respaldo constante y la confianza depositada, reiterando que cada acción de la directiva y del cuerpo técnico busca preservar el legado y la credibilidad de la franquicia.

Finalmente, el equipo expresó que su foco permanece en el terreno de juego y en el compromiso con sus valores fundamentales, asegurando que su misión deportiva y social continúa firme, orientada a fortalecer el béisbol, inspirar a las nuevas generaciones y mantener el orgullo de Santiago en lo más alto del deporte nacional.

#eljacaguero #ÁguilasCibaeñas #Ética #Transparencia #DeporteDominicano #Santiago #LIDOM #BéisbolDominicano #CompromisoSocial #DebidoProceso