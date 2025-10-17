Águilas Cibaeñas mantienen su invicto tras vencer a los Toros del Este 11-4 en La Romana

Bartolo García

La Romana.– Las Águilas Cibaeñas continúan encendidas en el inicio del torneo Juan Marichal 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras derrotar de manera contundente 11-4 a los Toros del Este en el único partido disputado la noche de este jueves en el Estadio Francisco Micheli.

La artillería ofensiva de las Águilas disparó 12 imparables, liderada por Aderlin Rodríguez, quien fue la figura estelar de la jornada. Rodríguez conectó un jonrón de tres carreras, además de un doble y un sencillo que impulsaron una anotación adicional, cerrando su actuación con cuatro carreras remolcadas y promedio perfecto de 3 hits en 4 turnos.

A su destacada labor se unió el capitán Juan Lagares, quien también tuvo una noche sobresaliente al batear de 4-3 con dos impulsadas, reafirmando su rol como líder ofensivo y emocional dentro del equipo cibaeño.

El encuentro inició con 32 minutos de retraso debido a trabajos de acondicionamiento del terreno tras las lluvias, que también obligaron a posponer los otros dos partidos programados de la jornada. Sin embargo, el entusiasmo de los fanáticos no se apagó y presenciaron un festival ofensivo amarillo.

Con esta victoria, las Águilas se mantienen invictas con marca de 2-0, ocupando la primera posición en el torneo, mientras que los Toros del Este siguen sin conocer la victoria con récord de 0-2, ubicándose en el fondo de la tabla.

El lanzador Jordany Mézquita (1-0) se llevó el triunfo gracias a una brillante labor de 2.2 entradas en blanco, en las que retiró a ocho bateadores consecutivos, incluyendo tres por la vía del ponche. La derrota recayó sobre el abridor taurino Franklin Kilomé (0-1), quien apenas pudo completar una entrada, permitiendo cuatro carreras y tres hits.

Por las Águilas inició Randy Wynne, quien solo trabajó un tercio de entrada, concediendo dos carreras, dos imparables y dos boletos, antes de ser relevado. Tras él, Mézquita, Pedro Payano, Óscar Rayo, Raúl Brito, Eric Cerantola, Jeuris Familia y Carlos Espinal se combinaron eficazmente para limitar la ofensiva taurina.

Los Toros utilizaron siete lanzadores en total. Emailin Montilla y Antonio Jiménez fueron los más castigados, cediendo cinco carreras entre ambos. Joely Rodríguez, Tanner Kiest y Jesús Liranzo lograron mantener el cero, mientras que Jorge Bautista y Joe Corbett permitieron una carrera cada uno.

Las Águilas abrieron el marcador con cuatro carreras en la primera entrada, aprovechando los errores defensivos de los locales. Carter Jensen y Aderlin Rodríguez encendieron la ofensiva, seguidos por imparables consecutivos de Emmanuel Rodríguez, Juan Lagares y Raynel Delgado, para colocar la pizarra 4-0.

Los Toros respondieron rápidamente en la parte baja con un cuadrangular de Bryan Torres tras un boleto a Francisco Urbáez, acercándose 4-2. Sin embargo, el pitcheo relevo aguilucho se mantuvo firme y controló los intentos de remontada.

En el tercer inning, los cibaeños sumaron dos más con doblete remolcador de Aderlin Rodríguez y sencillo impulsador de Lagares, ampliando la ventaja a 6-2. Los locales descontaron en el cuarto con jonrón solitario de Mickey Gasper, pero no lograron mantener el impulso.

El rally decisivo llegó en el sexto episodio, cuando las Águilas fabricaron cuatro carreras más, coronadas por el jonrón de tres vueltas de Aderlin Rodríguez sobre la verja del jardín izquierdo, poniendo el juego fuera de alcance con marcador de 10-4.

En la octava entrada, los visitantes agregaron una más con elevado de sacrificio de Carter Jensen, sellando la victoria final 11-4.

Las Águilas regresan este viernes a su nido en el Estadio Cibao de Santiago para recibir nuevamente a los Toros del Este, en un partido programado para las 7:30 p.m., con el zurdo Carlos Peña como abridor, buscando extender su racha victoriosa y mantenerse en la cima del campeonato.

