Águilas Cibaeñas logran espectacular remontada ante las Estrellas y asumen el liderato del torneo

Bartolo García

San Pedro de Macorís, RD. – En un partido cargado de emociones y giros inesperados, las Águilas Cibaeñas vencieron 6-5 a las Estrellas Orientales la noche de este lunes en el Estadio Tetelo Vargas, consiguiendo una remontada espectacular que las llevó al primer lugar del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

Con esta victoria, los cibaeños colocan su récord en 4-1, desplazando a las Estrellas (4-2) al segundo puesto en la tabla de posiciones. La victoria fue para Eric Cerantola (1-0), quien lanzó un octavo impecable, mientras que la derrota recayó en Peyton Gray (0-1). El salvamento fue para Hunter Bigge, quien se adjudicó su segundo rescate de la temporada.

Eric Cerantola

El partido se mantuvo igualado hasta el noveno episodio, cuando la ofensiva aguilucha fabricó la carrera decisiva en un cierre dramático. Con un boleto negociado por Leody Taveras, seguido de un sencillo de Aderlin Rodríguez, los visitantes colocaron corredores en las esquinas. JC Escarra conectó un rodado al campocorto, cuyo error en el tiro al plato permitió que Taveras anotara sin contratiempos la carrera de la victoria.

Desde el primer inning, las Águilas mostraron agresividad ofensiva. Con dos outs, Rodríguez conectó un imparable al centro, avanzó a tercera con un hit de Escarra y anotó la primera del juego con un sencillo de José Rodríguez al jardín izquierdo.

Sin embargo, las Estrellas reaccionaron de inmediato. En la parte baja del primero, Josh Lester conectó un jonrón de dos carreras por el canal izquierdo-central, dándole la ventaja 2-1 a los locales y desatando la euforia de la fanaticada verde.

El conjunto petromacorisano amplió la ventaja en el segundo episodio, anotando dos más gracias a un sencillo productor de Rodolfo Durán y un error defensivo en el tiro a primera base. Luego, en el cuarto episodio, Miguel Sanó disparó un jonrón solitario por el bosque izquierdo, colocando el marcador 5-2 a favor de las Estrellas.

Las Águilas no bajaron los brazos y comenzaron su remontada épica en el tercer inning, cuando Taveras conectó un doble y anotó impulsado por un sencillo de Aderlin Rodríguez, recortando la ventaja a 5-3.

En la quinta entrada, los cibaeños volvieron a la carga. Tras boletos a Steward Berroa y Leody Taveras, JC Escarra conectó un triple impulsor de dos carreras ante los envíos de Jhan Mariñez, acercando a su equipo 5-4 y encendiendo las esperanzas amarillas.

El empate llegó en el séptimo episodio. Raynel Delgado abrió con un doble, avanzó con un boleto a Taveras y un lanzamiento descontrolado, y finalmente anotó por un passed ball del receptor Durán, igualando la pizarra 5-5.

El relevo aguilucho se lució a partir de ese momento. Huascar Inoa, Jeurys Familia, Eric Cerantola y Hunter Bigge se combinaron para lanzar cuatro entradas en blanco, silenciando la ofensiva oriental y preparando el escenario para la remontada final.

Por las Águilas, Leody Taveras fue una de las figuras ofensivas más destacadas, al irse de 3-1 con tres boletos y tres carreras anotadas. Aderlin Rodríguez bateó de 5-3 con una empujada y una anotada, mientras que JC Escarra se fue de 5-2 con dos remolcadas decisivas.

Por las Estrellas, Josh Lester terminó de 4-1 con jonrón y dos impulsadas, Miguel Sanó conectó un cuadrangular solitario y Raimel Tapia junto a Rodolfo Durán aportaron dos hits cada uno.

El abridor aguilucho Devin Smeltzer permitió cinco carreras en cinco entradas, pero el bullpen se encargó de frenar el ataque verde. En tanto, Sean Nolin, abridor de las Estrellas, salió sin decisión tras dos entradas de labor con una carrera permitida.

Con este triunfo, las Águilas Cibaeñas no solo reafirmaron su poder ofensivo, sino también su resiliencia en los momentos de mayor presión, consolidándose como el equipo más en forma del torneo.

El próximo compromiso será este martes a las 7:30 p. m. en el Estadio Cibao, donde las Águilas recibirán nuevamente a las Estrellas Orientales en un duelo que promete mantener la intensidad y emoción que caracteriza a la pelota invernal dominicana.

#eljacaguero #ÁguilasCibaeñas #EstrellasOrientales #LIDOM #BeisbolDominicano #TeteloVargas #RemontadaAguilucha #SerieInvernal2025 #SanPedroDeMacorís #CibaoEnVictoria