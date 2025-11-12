Águilas Cibaeñas consolidan su dominio en la cima con triunfo sobre los Gigantes

Bartolo García

Santiago, RD.– Las Águilas Cibaeñas volvieron a demostrar su poderío en el Estadio Cibao al derrotar 6-1 a los Gigantes del Cibao, en un encuentro donde el pitcheo, la defensa y el bateo oportuno fueron los grandes protagonistas.

El abridor zurdo Devin Smeltzer tuvo una destacada actuación en sus cuatro entradas de labor, mientras el dirigente Pipe Urueta manejó con precisión el bullpen para mantener a raya a los visitantes, quienes apenas pudieron fabricar una carrera sucia.

Gracias a este resultado, los aguiluchos colocan la serie particular ante los Gigantes 5-1, asegurando al menos un empate en los enfrentamientos directos, luego de seis de los diez partidos programados entre ambos equipos.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su marca a 12 victorias y 3 derrotas, la mejor del campeonato, incluyendo un impresionante récord de 7-1 jugando en casa y 5-2 en la ruta.

El triunfo monticular fue para Huáscar Ynoa (2-0), quien relevó con efectividad, mientras que la derrota recayó sobre Christopher Molina (1-1), abridor improvisado por los Gigantes tras un cambio de última hora.

Leody Taveras

Smeltzer, quien enfrentó una alineación completa de bateadores derechos, lanzó 4.0 entradas en las que permitió una carrera sucia, cinco hits, dos boletos y ponchó a tres rivales. Un apagón en el estadio interrumpió el partido, impidiéndole completar el quinto episodio.

Tras su salida, los relevistas aguiluchos mantuvieron el dominio: Ynoa lanzó el quinto, seguido por Junior Fernández en el séptimo, Richard Rodríguez en el octavo y José Cuás en el noveno, cerrando el partido sin complicaciones.

Por los Gigantes, Christopher Molina lanzó 3.0 episodios en los que permitió tres carreras (una limpia), dos hits, tres bases por bolas y tres ponches. Le siguieron desde el relevo Juan Arnaud, Hansel Robles, Alberto Pacheco y Yovanny Cruz, quienes no pudieron contener el empuje aguilucho.

A la ofensiva, los mejores por las Águilas fueron JC Escarra y Emmanuel Rodríguez, ambos con cuadrangulares; Ángel Genao contribuyó con dos imparables, mientras Leody Taveras y Ezequiel Durán añadieron un sencillo cada uno.

Por los Gigantes, Jake Holton, Deyvison De los Santos y Johan Rojas se combinaron para producir los seis hits del conjunto francomacorisano, con dos cada uno, aunque sin mayor efecto en el marcador.

Las acciones comenzaron temprano cuando los Gigantes anotaron una carrera en la primera entrada, producto de un error del torpedero Ángel Genao que permitió a José Sirí embasarse y anotar tras sencillos consecutivos de Holton y De los Santos.

Las Águilas respondieron de inmediato con tres carreras en la parte baja del mismo episodio. Leody Taveras y Ezequiel Durán conectaron hits seguidos, JC Escarra negoció boleto y Aderlin Rodríguez impulsó la del empate con un elevado de sacrificio. Un error del receptor Cooper Johnson permitió dos anotaciones adicionales.

En el quinto inning, los locales ampliaron la ventaja con otra ofensiva efectiva: Taveras recibió base por bolas y JC Escarra conectó un cuadrangular por el jardín derecho, colocando la pizarra 5-1.

Finalmente, en la novena entrada, Emmanuel Rodríguez selló el triunfo con un largo jonrón que puso el marcador definitivo 6-1, desatando la alegría de los fanáticos en el Estadio Cibao.

Con esta victoria, las Águilas Cibaeñas confirman su condición de líderes absolutos del torneo y envían un mensaje claro al resto de los equipos: en Santiago, el vuelo sigue siendo alto y firme.

