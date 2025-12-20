Águilas Cibaeñas conquistan la Serie Regular 2025-2026

Bartolo García

Santiago, RD.– Las Águilas Cibaeñas aseguraron de manera oficial la conquista de la serie regular del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 de la LIDOM, consolidándose como el equipo más estable y dominante de la fase clasificatoria.

El logro se confirmó la noche del viernes en el Estadio Cibao, a pesar de la derrota 4-2 frente a los Tigres del Licey, en un partido que contó con una gran asistencia de fanáticos y un ambiente cargado de rivalidad.

El encuentro tuvo una duración de dos horas y 59 minutos, con las Águilas ya clasificadas al Todos Contra Todos, mientras que los Tigres del Licey llegaban con la urgencia de mejorar su posición en la tabla.

La ofensiva azul fue liderada por el capitán Emilio Bonifacio, quien conectó un cuadrangular de tres carreras, produciendo sus primeras remolcadas de la temporada y marcando la diferencia en el marcador.

El batazo de Bonifacio se produjo en la quinta entrada y recorrió 361 pies por el jardín izquierdo, siendo el momento clave del encuentro para los visitantes.

Por las Águilas abrió el derecho Osvaldo Bidó, quien trabajó dos entradas en blanco, enfrentando a seis bateadores y ponchando a tres, en una actuación breve pero efectiva.

Antes de subir al montículo, Bidó había sido adquirido por los Tampa Bay Rays desde la lista de waivers, una noticia que generó atención adicional durante el partido.

Luego del abridor aguilucho, el relevo estuvo a cargo de Drew Parrish, Roddery Muñoz, Junior Fernández, Richard Rodríguez y Jean Carlos Henríquez, quienes completaron el trabajo monticular por los locales.

Por los Tigres del Licey, el abridor Adonis Medina tuvo una sólida presentación de cinco entradas sin permitir carreras, con dos hits, una base por bolas y cinco ponches.

El bullpen azul fue completado por Misael Tamárez, Luis Frías, Wander Suero y Jean Carlos Mejía, quienes mantuvieron la ventaja hasta el último out.

La victoria correspondió a Adonis Medina, la derrota fue cargada a Drew Parrish y el salvamento quedó en manos de Jean Carlos Mejía, quien cerró el noveno episodio.

La ofensiva liceísta se limitó a tres imparables, destacándose el jonrón y un doble de Bonifacio, además de un sencillo conectado por David Hensley.

Por las Águilas, sobresalió Aderlin Rodríguez, quien conectó cuadrangular y sencillo, alcanzando los 200 hits de por vida en la LIDOM, una marca importante en su carrera.

También tuvieron una destacada actuación el debutante Geraldo Perdomo, quien se embasó en sus cuatro turnos con dos hits y dos boletos, además de Leody Taveras con dos sencillos y Steward Berroa con un doble.

Aunque el resultado del partido favoreció a los Tigres, la noche terminó siendo de celebración para las Águilas Cibaeñas, que cerraron la serie regular como líderes absolutos y con la mira puesta en el Todos Contra Todos.