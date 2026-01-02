Águilas Cibaeñas conmemoran 93 años de historia y grandeza

SANTIAGO.– Las Águilas Cibaeñas conmemoran este viernes su 93 aniversario de fundación, consolidándose como la franquicia más ganadora y constante en la historia del béisbol dominicano. Con más victorias, más clasificaciones a postemporada y una trayectoria ininterrumpida de grandeza, el conjunto amarillo celebra casi un siglo de gloria en la pelota invernal.

A lo largo de su historia, las Águilas han conquistado 22 campeonatos nacionales, seis Series del Caribe, además de ser el único equipo dominicano en ganar una Serie Interamericana (1965) y el Clásico de las Américas (2015). Camino a su centenario, también ostentan la mayor cantidad de apariciones en postemporada (61) y en series finales (40), así como la mejor marca histórica en serie regular, con más de dos mil victorias.

El origen del equipo se remonta al 2 de enero de 1933, cuando fue fundado el Santiago Baseball Club, primera novena representativa de la ciudad y de la región del Cibao. Años más tarde, el 28 de enero de 1937, adoptó oficialmente el nombre de Águilas Cibaeñas, bajo una propuesta de Luis Tomás Saillant, dando inicio formal a su exitosa trayectoria profesional.

El Consejo Directivo del club ha sustentado esta fecha fundacional en documentos históricos que confirman que el Santiago Baseball Club representaba al Cibao en torneos nacionales, luciendo ya el símbolo del águila. Así lo afirmó Winston Llenas, presidente ad vitam, quien destacó que la organización fue concebida para competir de inmediato con los tradicionales equipos capitalinos Licey y Escogido.

Este viernes, las Águilas celebran su aniversario jugando en su nido ante los Gigantes del Cibao, en el quinto partido de la serie semifinal, con la mira puesta en alcanzar su final número 41 (22-18) en la historia del béisbol profesional dominicano.

El historiador Rafael Baldayac recuerda que el Santiago Baseball Club fue clave en el surgimiento de la histórica rivalidad entre Santiago y la capital, enfrentando primero al Licey —fundado en 1907— y posteriormente al Escogido, creado en 1921. Esa rivalidad marcó el inicio de una de las pasiones deportivas más intensas del país.

Tras la tragedia aérea de Río Verde en 1948, que cobró la vida de gran parte del equipo santiagués, el legado no se perdió. A partir de 1951, las Águilas Cibaeñas retomaron la herencia del Santiago Baseball Club, manteniendo viva la mística y el espíritu competitivo que los caracteriza hasta hoy.

La historia institucional también recoge la conformación de importantes directivas, como la de 1947, encabezada por Romeo Rojas, y la primera oficial como Águilas Cibaeñas en 1951, liderada por Gerónimo Copello, junto a destacadas figuras del ámbito social, empresarial y deportivo de Santiago.

Un dato histórico relevante es que el nombre Águilas Cibaeñas apareció por primera vez en la prensa nacional el 8 de abril de 1929, en el periódico Listín Diario, cuatro años antes de la fundación oficial del equipo, reflejando el arraigo temprano del conjunto en la identidad deportiva del país.

Hoy, a 93 años de su fundación, las Águilas Cibaeñas siguen representando pasión, tradición y orgullo para el pueblo dominicano, sosteniendo viva la llama de una historia forjada con sacrificio, victorias y una fanaticada que continúa enarbolando con orgullo la bandera amarilla.