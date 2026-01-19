Águilas Cibaeñas blindan su rotación con el experimentado Nabil Crismatt

Santiago. – Con la mira puesta en el tramo decisivo de la postemporada, las Águilas Cibaeñas anunciaron oficialmente la contratación del lanzador derecho colombiano Nabil Crismatt, quien llega para aportar jerarquía y profundidad al cuerpo de abridores.

Crismatt, de 31 años, es un conocido de la Liga Dominicana de Béisbol. El nativo de Barranquilla ya sabe lo que es ganar con el conjunto santiaguero, habiendo vestido el uniforme amarillo durante la Serie Final de la campaña 2020-2021, torneo en el que el equipo conquistó su corona número 22.

Su actuación más reciente en LIDOM fue en la estación 2024-2025 con los Gigantes del Cibao, donde brilló con una sólida marca de 5-2 y una efectividad de 2.65 en 11 aperturas. En 54.1 entradas, el diestro ponchó a 49 bateadores y otorgó apenas 11 boletos, demostrando un control de élite sobre la zona de strike.

Además de su paso por las Estrellas de Oriente (2022) y Tigres del Licey (2018 y 2023), Crismatt cuenta con seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas. Ha visto acción en 122 partidos con los Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Diamondbacks de Arizona y Dodgers de Los Ángeles, acumulando un récord de por vida en MLB de 12-6 y 3.71 de efectividad.

Reconocido por su efectivo cambio de velocidad y su temple en momentos de alta presión, el colombiano es un lanzador capaz de neutralizar con éxito tanto a bateadores zurdos como derechos.

Con este movimiento, la gerencia de las Águilas reafirma su compromiso de pelear por el campeonato y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.