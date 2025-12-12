Águilas Cibaeñas aseguran su pase al Round Robin con blanqueada dominante sobre el Escogido

Bartolo García

Santiago, RD.– Las Águilas Cibaeñas sellaron su pase al Round Robin de la temporada 2025-2026 con una victoria contundente 5-0 sobre los Leones del Escogido, en un partido disputado la noche del jueves en el estadio Cibao, donde el pitcheo aguilucho brilló de principio a fin.

Con esta clasificación, las Águilas alcanzan su pase número 61 en 72 torneos, reafirmándose como la franquicia con más semifinales en la historia del béisbol dominicano, un logro que evidencia la consistencia y el peso competitivo del conjunto cibaeño.

El triunfo elevó la marca aguilucha a 28-11, cifra que matemáticamente deja atrás las posibilidades del Escogido y de las Estrellas Orientales de alcanzarlos, garantizando su presencia entre los primeros cuatro lugares que avanzan al Todos Contra Todos.

Desde el montículo, las Águilas ofrecieron una exhibición de dominio absoluto. Sus lanzadores dejaron a los rojos en apenas tres hits, sin permitir que más de un corredor alcanzara la tercera base en todo el encuentro, un desempeño que levantó el entusiasmo del público amarillo.

El dirigente Pipe Urueta utilizó seis brazos para completar la blanqueada, combinando experiencia, control y precisión en cada uno de los episodios. El ganador del encuentro fue Jorge Tavárez (3-1), mientras que la derrota cayó sobre Samuel Reyes (0-1). El salvamento fue para Burch Smith (5), quien entró en una situación de alto peligro con las bases llenas y un out en la novena, y logró cerrar el capítulo sin daños.

Tavárez, abridor del partido, tuvo una actuación impecable a pesar de un apagón que detuvo el juego por 30 minutos tras su primera entrada completa. A su regreso, el derecho dominó a su antojo, retirando a 11 bateadores consecutivos y completando 5.0 entradas en blanco, con apenas dos hits permitidos y un boleto.

Por los Leones, el dirigente Ramón Santiago apostó por un “opener”, iniciando con el relevista Wilkin Ramos, quien lanzó solo la primera entrada. Tras la pausa por el apagón, ya no regresó al montículo, dejando el partido en manos de un bullpen extenso que no pudo contener el ataque cibaeño.

Después de Ramos, desfilaron por la lomita escarlata Samuel Reyes, Diógenes Almengó, Iván Armstrong, Henry Sosa, Hansel Marcelino, Alexander Colomé, Carlos Teller y Elián Leyva, quienes permitieron el avance progresivo de los aguiluchos.

El partido también tuvo momentos tensos tras el apagón, cuando una jugada entre Junior Lake y el receptor aguilucho Elih Marrero provocó discusiones y las expulsiones tanto del cátcher como del dirigente Pipe Urueta, lo que encendió los ánimos en ambas escuadras.

En la ofensiva amarilla, Jerar Encarnación lideró con doble y sencillo, mientras que Juan Lagares y Ezequiel Durán conectaron dos imparables cada uno. Robert Moore y Corey Joyce aportaron con dobles importantes, y Webster Rivas añadió un sencillo productivo.

Por los Leones, lo mejor llegó de parte de Héctor Rodríguez, con dos sencillos, y Junior Lake, con un imparable.

La primera carrera de las Águilas llegó en el tercer episodio. Robert Moore conectó doble y luego fue remolcado por un sólido batazo al central de Ezequiel Durán, que abrió el marcador amarillista.

El ataque continuó en la cuarta entrada, cuando Jerar Encarnación se embasó por error y Juan Lagares pegó sencillo, para luego ambos anotar con un doble de Corey Joyce al jardín izquierdo, ampliando la ventaja cibaeña.

La cuarta carrera llegó en el sexto capítulo, gracias a un boleto a Robert Moore, quien luego robó la intermedia y fue impulsado nuevamente por Ezequiel Durán con un imparable al prado izquierdo.

Las Águilas completaron su festín ofensivo en el séptimo inning, cuando Encarnación se embasó con sencillo, fue sustituido por el corredor emergente Wilmer Difó, avanzó a tercera con un elevado de Webster Rivas y anotó por un “balk” del lanzador Teller.

Con esta victoria, las Águilas celebran su pase al Round Robin con una actuación dominante y envían un mensaje claro al resto de los clasificados: están listas para luchar por otra corona nacional.