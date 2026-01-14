Águilas Cibaeñas apuestan a la solidez del infield con la llegada del mexicano Juan Carlos Gamboa

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas continúan fortaleciendo su plantilla de cara al tramo decisivo del Round Robin, tras anunciar la contratación del estelar infielder mexicano Juan Carlos Gamboa, reconocido por su excelencia defensiva y consistencia ofensiva.

La incorporación de Gamboa responde a la estrategia del conjunto amarillo de blindar su cuadro interior en los partidos finales del Todos Contra Todos, donde cada jugada y cada turno al bate resultan determinantes en la lucha por avanzar a la Serie Final.

El infielder llega a Santiago luego de firmar una temporada histórica en la Liga Mexicana de Béisbol, vistiendo el uniforme de los Diablos Rojos del México, organización con la que fue distinguido como Jugador Defensivo del Año 2025.

Durante esa campaña, Gamboa exhibió un impresionante factor de fildeo de .993, cifra que lo consolidó como uno de los defensores más confiables y seguros del béisbol profesional mexicano, cualidad que las Águilas buscan capitalizar en momentos de alta presión.

Su reputación defensiva se extiende a múltiples posiciones del infield, incluyendo las paradas cortas, la segunda base y la antesala, aportando versatilidad y profundidad a la defensa aguilucha en un calendario cada vez más exigente.

Más allá del guante, el refuerzo mexicano también suma un bate zurdo de alto impacto, capaz de producir carreras y generar ofensiva constante desde cualquier puesto del orden al bate.

En la temporada 2025 de la LMB, Gamboa registró un sobresaliente promedio ofensivo de .376 en 68 partidos, conectó 10 cuadrangulares y remolcó 52 carreras, números que reflejan su capacidad para combinar contacto, poder y oportunidad.

Su buen momento ofensivo también se evidenció recientemente en la Liga Mexicana del Pacífico, donde militó con los Yaquis de Obregón, dejando promedio de .276 y 15 carreras impulsadas.

Desde la Gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas se destacó que la contratación de Gamboa busca aportar estabilidad inmediata al infield y fortalecer el lineup en los cinco encuentros restantes del Round Robin.

Indicaron que su experiencia en escenarios de alta exigencia y su historial como bateador oportuno lo convierten en una pieza ideal para afrontar partidos cerrados y situaciones decisivas.

El cuerpo técnico confía en que la presencia del infielder mexicano elevará el nivel defensivo colectivo y permitirá mayor flexibilidad en la alineación diaria del conjunto cibaeño.

Además, su liderazgo y disciplina de juego son vistos como factores positivos dentro del clubhouse, especialmente en una etapa donde la concentración y la cohesión del grupo resultan fundamentales.

Con esta movida, las Águilas Cibaeñas envían un mensaje claro de que están dispuestas a reforzarse estratégicamente para competir hasta el final y mantener vivas sus aspiraciones de campeonato.

La afición amarilla espera que Juan Carlos Gamboa pueda traducir su experiencia, su guante de oro y su bate oportuno en jugadas clave que acerquen al equipo a una nueva Serie Final en la pelota dominicana.