Águilas arrollan con lluvia de hits y se consolidan en la cima del torneo invernal

El conjunto cibaeño disparó 20 imparables y venció 15-10 a las Estrellas Orientales en un duelo ofensivo que encendió al Estadio Cibao

Bartolo García

Santiago, RD. – En una noche llena de emociones y batazos por todos los rincones del terreno, las Águilas Cibaeñas se impusieron 15-10 a las Estrellas Orientales este martes en el Estadio Cibao, respaldadas por una ofensiva demoledora de 20 imparables, que les permitió mantenerse en la primera posición del campeonato otoño-invernal 2025-2026, dedicado a Juan Marichal.

El partido fue una auténtica montaña rusa de emociones. Las Águilas fabricaron ocho carreras en las primeras cuatro entradas, pero vieron esfumarse su ventaja en el séptimo episodio, cuando las Estrellas remontaron con un racimo de seis anotaciones para colocarse arriba 10-8.

Sin embargo, la tropa amarilla no se amilanó. En el cierre del octavo, desataron nuevamente su artillería con un rally de siete carreras, sellando una victoria que desató la euforia de los fanáticos en el “Valle de la Muerte”.

Con este triunfo, las Águilas mejoraron su récord a 5-1, afianzándose en el liderato del torneo, mientras que las Estrellas cayeron a 4-3. Ambos equipos volverán a enfrentarse este miércoles en lo que promete ser otro duelo explosivo.

El encuentro tuvo incluso momentos curiosos, como la jugada en la que Ángel Genao conectó un doble en el séptimo episodio, pero la conexión fue anulada por regla y decretado out. En su segundo intento, elevó al jardín central, provocando una mezcla de sorpresa y risas entre los aficionados.

La victoria fue para Jean Carlos Henríquez (1-0), conocido como El Endiablao, mientras que la derrota recayó en Patrick Weigel (0-1). Richard Rodríguez se encargó del noveno episodio para sellar el triunfo aguilucho.

El abridor Randy Wynne tuvo una salida corta pero efectiva, lanzando 3.1 entradas en las que permitió cuatro carreras (tres limpias) con tres hits, dos ponches y sin boletos. El bullpen de las Águilas volvió a demostrar profundidad, con relevos de Payano, Mézquita, Brito, Hernández, Espinal, Fernández y Henríquez, quienes se combinaron para sostener el marcador hasta el estallido ofensivo final.

Por las Estrellas, el zurdo Enny Romero tuvo una salida complicada: apenas 1.1 entradas, con cuatro carreras permitidas, tres limpias, cuatro hits y tres boletos. El relevo verde no pudo contener el vendaval ofensivo cibaeño, que castigó con fuerza a los lanzadores Méndez, Moreno, Yean, De la Cruz, Féliz, Castillo y Weigel.

La ofensiva de las Águilas fue un desfile de poder. Ángel Genao y Steward Berroa encabezaron la carga con un doble y tres sencillos cada uno, seguidos por Juan Lagares (doble y dos sencillos), Webster Rivas y J.C. Escarra (doble y sencillo), además de Leody Taveras y Adael Amador, quienes también conectaron dobles. Andretty Cordero y Raynel Delgado aportaron dos hits cada uno.

Del lado oriental, Raimel Tapia brilló con un doble y dos sencillos, mientras que Rodolfo Castro disparó un jonrón. Erubiel Ángeles añadió un doble y un sencillo, y Munguía, Lester, Sanó y Peña conectaron un imparable cada uno.

Las Águilas tomaron control temprano con dos carreras en el primer inning, gracias a la velocidad de Berroa, quien se embasó, robó segunda y anotó tras errores defensivos, seguido de un sencillo impulsador de Escarra.

Las Estrellas empataron en el segundo con doble de Ángeles, pero los cibaeños respondieron de inmediato con dos más, aprovechando un balk y un error de la defensa visitante. En el tercero, los locales agregaron tres anotaciones más con dobles consecutivos de Rivas y Genao, consolidando su dominio ofensivo.

El drama se desató en el séptimo, cuando las Estrellas fabricaron seis carreras aprovechando errores defensivos y descontrol del relevo aguilucho. Pero la reacción de los locales fue inmediata: un rally demoledor de siete carreras en el octavo inning encendió al Estadio Cibao y selló una nueva victoria dorada para las Águilas.

#eljacaguero #AguilasCibaenas #EstrellasOrientales #LIDOM #BeisbolInvernal #Santiago #SerieRegular #JuanMarichal #DeportesRD