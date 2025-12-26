Águilas apuestan a Tavárez para iniciar el camino en el Todos Contra Todos

Bartolo García

Santiago, RD.– El dirigente de las Águilas Cibaeñas, Luis Pipe Urueta, anunció que el lanzador Jorge Tavárez será el encargado de abrir el primer partido del conjunto en la Serie Semifinal Todos Contra Todos del campeonato otoño-invernal dominicano.

La decisión llega de cara al debut del equipo amarillo en el Round Robin, instancia decisiva del torneo organizado por la LIDOM, y que en esta edición está dedicada de manera especial al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

El primer compromiso de las Águilas, 22 veces campeonas nacionales, está programado para este sábado frente a los Leones del Escogido, en un duelo que marcará el inicio de la fase semifinal.

El encuentro se celebrará en el Estadio Cibao, casa del conjunto cibaeño, y está pautado para comenzar a las 5:00 de la tarde, con gran expectativa por parte de la fanaticada aguilucha.

Las Águilas llegan a esta etapa luego de conquistar el primer lugar de la serie regular, resultado que les aseguró ventaja de localía y reafirmó la solidez mostrada durante toda la campaña.

Urueta explicó que la escogencia de Tavárez responde a su consistencia y dominio durante la temporada regular, en la que se convirtió en el abridor más confiable del cuerpo monticular amarillo.

El lanzador derecho finalizó la serie regular con marca de 4-1 en nueve apariciones, siete de ellas como abridor y dos en rol de relevo, para un sobresaliente porcentaje de victorias de .800.

Además, Tavárez registró una efectividad de 1.49, permitiendo apenas siete carreras, seis de ellas limpias, en un total de 36.2 entradas lanzadas, números que lo colocaron entre los más efectivos del campeonato.

Durante ese tramo, el serpentinero ponchó a 27 bateadores, concedió solo siete boletos y permitió 24 imparables, manteniendo a raya a las ofensivas contrarias.

Uno de los indicadores más destacados de su desempeño fue su WHIP de 0.90, reflejo del excelente control y la capacidad para limitar el tráfico en las bases.

De cara al Round Robin, la gerencia de las Águilas también reforzó su plantilla a través del Draft de Reingreso, enfocado principalmente en fortalecer el pitcheo.

En ese proceso, el conjunto seleccionó a los lanzadores Óscar De La Cruz, Misael Tamarez, Yúnior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez, piezas llamadas a aportar profundidad y versatilidad al cuerpo monticular.

Asimismo, fue incorporado el jugador de posición Christian Adames, reconocido por su capacidad defensiva en todas las posiciones del cuadro interior.

Con Tavárez liderando la rotación en el arranque del Todos Contra Todos y un roster reforzado, las Águilas Cibaeñas buscan iniciar con buen pie la ruta hacia una nueva final y mantener vivas sus aspiraciones de sumar otro campeonato a su rica historia.