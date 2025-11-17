Águila de la Semana reconoce a Alberto Rodríguez y Huáscar Ynoa como los más destacados

Bartolo García

Santiago, RD. – El jardinero Alberto Rodríguez y el lanzador Huáscar Ynoa fueron elegidos como los jugadores más sobresalientes de las Águilas Cibaeñas en el tradicional programa Águila de la Semana, celebrado en Hodelpa Gran Almirante y producido por Comunicaciones Millenium.

Rodríguez fue seleccionado tras ser ponderado por el cronista José Miguel Valverde, superando en las votaciones al jugador Jonatán Clase, quien había sido propuesto por el periodista Mario De Jesús.

Amable Guzman entre trofeo a Charlie Barnes

Mientras tanto, Ynoa obtuvo su premio por aclamación, ya que su desempeño fue considerado tan dominante que no fue necesario realizar una votación formal, según resaltó el cronista Apolinar Peralta.

En la reciente jornada, Alberto Rodríguez bateó para un promedio de .500, producto de cinco imparables en diez turnos oficiales durante cuatro partidos, incluyendo un cuadrangular y un doble.

El jardinero también anotó tres carreras y remolcó cinco, siendo pieza clave en el ataque ofensivo aguilucho.

Además de Rodríguez, otros jugadores presentados ante el panel de cronistas fueron JC Escarra, Ezequiel Durán, Emmanuel Rodríguez, Adael Amador, Aderlin Rodríguez, Ángel Genao, Rayner Delgado y Jonatán Clase.

Hunter Bigge representó a Angel Genao, recibió el trofeo Cooperativa San José de manos de Huáscar Medrano.

De su lado, Huáscar Ynoa fue reconocido como Mejor Lanzador de la Semana, tras conseguir marca de 2-0, lanzar cuatro entradas en blanco, permitir solo un hit y una base por bolas, además de ponchar a dos bateadores rivales.

También se valoraron los trabajos monticulares de Eric Cerantola, Richard Rodríguez y Raúl Brito, quienes registraron una victoria cada uno durante la semana.

Previo a la elección de los nuevos ganadores, fueron premiados los jugadores destacados de la semana anterior: Ángel Genao y Charlie Barnes.

Charlie Barnes recibe regalo de manos de Katherine De la Paz,

El cronista Santiago Dolciné tuvo a su cargo la semblanza de ambos jugadores, destacando su entrega y aporte al conjunto cibaeño en la actual temporada.

Barnes, además del trofeo Ingcovisa como Lanzador de la Semana, recibió obsequios por parte de los patrocinadores del espacio.

Águila de la Semana cuenta con el respaldo de empresas como Cemento Panam, La Aurora, Ferretería La Fuente, Farmacia GBC, Cooperativa San José, Coors Light, Motores Súper Gato, Óptica Angie, Ella-Tu e Ineedem.

El programa es conducido por Tuto Tavárez, con la voz comercial de Héctor Cepín, bajo la producción de Chichi Pérez y Jota Consuegra, y transmitido a través de MP Deportes para toda la fanaticada aguilucha.