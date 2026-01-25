Águeda Alejo buscará la reelección al frente de la Asociación de Locutores de Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Fue anunciada oficialmente la presentación de la plancha “Alejandro Sánchez”, que participará en las próximas elecciones de la Asociación de Locutores de Santiago, pautadas para celebrarse el viernes 30 del presente mes.

La propuesta estará encabezada por la actual presidenta de la entidad, Águeda Alejo, quien aspira a continuar al frente del gremio, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional, la unidad interna y la defensa de los intereses de los locutores de Santiago.

Durante el anuncio, Alejo destacó que su decisión de optar por un nuevo período responde al trabajo realizado y a la necesidad de dar continuidad a proyectos que aún están en desarrollo dentro de la asociación.

“ Hemos venido trabajando con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio, logrando avances importantes para nuestra asociación, y entendemos que todavía hay metas por alcanzar en favor de nuestros miembros”, expresó la dirigente gremial.

Indicó que la plancha “Alejandro Sánchez” representa la consolidación de un proyecto que apuesta por la inclusión, la participación activa y el crecimiento profesional de los locutores, en un marco de respeto y ética.

Alejo subrayó que la institución ha logrado avances significativos en materia organizativa y de representación, lo que ha permitido fortalecer la presencia del gremio en distintos espacios de la vida cultural y comunicacional de la ciudad.

Asimismo, hizo un llamado a todos los miembros de la Asociación de Locutores de Santiago a participar de manera masiva en el proceso electoral, resaltando la importancia de la democracia interna.

“Invitamos a todos nuestros colegas a ejercer su derecho al voto el próximo viernes 30, a involucrarse activamente y a seguir fortaleciendo nuestra institución con su presencia y compromiso”, manifestó.

La candidata explicó que la plancha lleva el nombre “Alejandro Sánchez” como un reconocimiento a la trayectoria y al legado de figuras que han contribuido al desarrollo histórico de la locución en Santiago.

Señaló además que la propuesta que encabeza busca continuar impulsando programas de capacitación, defensa laboral y proyección social, orientados a dignificar el ejercicio profesional de la locución.

Los demás integrantes que conformarán la plancha “Alejandro Sánchez” serán dados a conocer en los próximos días, como parte del proceso organizativo que desarrolla el equipo que respalda esta candidatura.

De igual forma, se informó que ya se encuentra debidamente conformada la Comisión Electoral, órgano responsable de organizar y supervisar el proceso comicial conforme a los estatutos de la asociación.

La comisión tendrá a su cargo garantizar un proceso transparente, participativo y apegado a las normas institucionales, asegurando igualdad de condiciones para todas las propuestas que concurran a las elecciones.

Las elecciones de la Asociación de Locutores de Santiago constituyen un momento clave para el gremio, al definir el rumbo institucional y la continuidad de iniciativas destinadas a fortalecer la entidad.

Con esta postulación, Águeda Alejo reafirma su disposición de seguir trabajando por una asociación más sólida, participativa y comprometida con el desarrollo humano y profesional de los locutores santiagueros.