Agricultura impulsa mecanización del campo y descarta retorno a la mano de obra haitiana

Bartolo García

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que el programa de reducción progresiva de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario dominicano es una política sin marcha atrás, al considerar que este tipo de fuerza laboral es cada vez más escasa y costosa para los productores.

El funcionario explicó que el país enfrenta un escenario que obliga a tomar decisiones estratégicas enfocadas en la modernización del campo, con miras a garantizar sostenibilidad, mayor productividad y competitividad en los mercados.

Espaillat ofreció estas declaraciones durante un amplio recorrido por la Línea Noroeste y la región Nordeste, donde encabezó actos de juramentación de nuevos directores regionales del Ministerio de Agricultura.

Señaló que la falta de mano de obra se ha convertido en un problema estructural que no puede resolverse con medidas temporales, sino con una transformación profunda basada en tecnología y mecanización agrícola.

En ese sentido, anunció que por instrucciones del presidente Luis Abinader se trabaja en la organización de una feria nacional de equipos agrícolas modernos, que incluirá sembradoras, cosechadoras, drones y otras herramientas de última generación.

El ministro indicó que estos equipos serán ofrecidos a los productores con facilidades de financiamiento, tasas de interés cómodas y plazos de pago de hasta siete años, con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología.

“El tema de la mano de obra cada día será más difícil. Eso no tiene reversa. Por eso tenemos que apoyarnos en las máquinas. Esa es la línea del Presidente y ese es el mandato: mecanizar”, expresó Espaillat.

Puso como ejemplo el cultivo del arroz, señalando que puede ser mecanizado en todas sus etapas, desde la siembra hasta la cosecha, reduciendo costos y aumentando la eficiencia productiva.

Como parte de las acciones inmediatas, el titular de Agricultura ordenó un levantamiento nacional de todos los equipos pertenecientes a la institución, incluyendo tractores, retroexcavadoras, grederas y palas mecánicas.

El objetivo de este inventario es poner a trabajar de manera eficiente la maquinaria disponible, para que esté al servicio directo de los productores en las distintas regiones del país.

Durante su agenda de trabajo, Espaillat sostuvo además un encuentro con productores de arroz en Castañuela, donde se analizó la situación actual del sector y los principales desafíos que enfrenta.

Los agricultores valoraron positivamente el enfoque de mecanización, destacando que permitirá enfrentar la escasez de mano de obra y mejorar la rentabilidad de las cosechas.

En el marco del recorrido, el ministro juramentó al ingeniero agrónomo Francisco Fernández Lugo como nuevo director regional Nordeste, en un acto celebrado en San Francisco de Macorís.

Asimismo, en Mao fue posicionado Alfonso Rodríguez como director regional, y se realizó una visita al Proyecto La Cruz de Manzanillo, donde se presentó un diagnóstico de su situación actual y perspectivas de desarrollo.

