Agricultura apuesta al manejo técnico para asegurar mayores rendimientos en el campo

Bartolo García

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que el adecuado manejo de los cultivos es un factor determinante para evaluar y fortalecer la producción agropecuaria nacional, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajar de la mano con todos los sectores del campo.

Espaillat sostuvo que de una gestión eficiente de los cultivos depende en gran medida la seguridad alimentaria del país, por lo que aseguró que su administración impulsará acciones orientadas a elevar los rendimientos y garantizar una producción sostenible.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de juramentación de los nuevos coordinadores regionales del Ministerio de Agricultura en Santiago y La Vega, ceremonia que fue encabezada conjuntamente con el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

En el acto, celebrado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, fue juramentado Andrés Burgos como director de la Dirección Regional Norte del Ministerio de Agricultura, con responsabilidad directa sobre la planificación y seguimiento de la producción en la zona.

De igual manera, en la provincia de La Vega, asumió funciones Carlos Vilorio como director de la Dirección Regional Norcentral, con el compromiso de fortalecer la asistencia técnica y el acompañamiento a los productores.

El ministro Oliverio Espaillat explicó que estos nombramientos forman parte del proceso de relanzamiento de la agropecuaria nacional impulsado por el presidente Luis Abinader, orientado a modernizar el sector y aumentar su competitividad.

Indicó que la nueva visión institucional prioriza el incremento de la productividad, el fortalecimiento de las infraestructuras agrícolas y la promoción de la mecanización y tecnificación del campo dominicano.

Durante su intervención, el titular de Agricultura enfatizó que trabajará de manera articulada con los directores regionales para optimizar el manejo de la producción y cumplir con las cuotas de abastecimiento tanto del mercado local como de exportación.

Asimismo, subrayó la importancia de asegurar que los alimentos lleguen de forma oportuna, suficiente y sostenible a toda la población, como eje central de la política agropecuaria del Gobierno.

Espaillat reiteró que el ministerio mantendrá un diálogo permanente con los productores, asociaciones y técnicos, con el objetivo de identificar necesidades, corregir debilidades y fortalecer la cadena productiva.

En el acto también se destacó el papel estratégico de las regiones Norte y Norcentral en la producción de rubros clave para el consumo interno y la exportación, lo que hace esencial una gestión eficiente y cercana al productor.

La actividad contó con la presencia de las gobernadoras de Santiago y La Vega, Rosa Santos y Luisa Jiménez, respectivamente.

También asistieron el director del Intabaco, Iván Hernández, así como legisladores, alcaldes y autoridades políticas de ambas provincias.

Con estas designaciones, el Ministerio de Agricultura reafirma su apuesta por una gestión territorial más eficiente, orientada a fortalecer la producción nacional y garantizar la estabilidad alimentaria de la República Dominicana.