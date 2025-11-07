Agricultura activa plan de recuperación tras el paso de la tormenta Melissa

Bartolo García

Monte Plata. – El ministro de Agricultura, Limber Cruz, encabezó este jueves un recorrido por las provincias Monte Plata, San José de Ocoa y Peravia, para evaluar los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa y coordinar de manera directa las acciones de respuesta y recuperación instruidas por el presidente Luis Abinader.

Durante su visita, Cruz sostuvo encuentros con productores agrícolas, asociaciones campesinas y autoridades locales, donde escuchó de primera mano las necesidades de los sectores afectados y presentó el plan de acción inmediata del Gobierno para restablecer la producción agropecuaria.

El ministro informó que entre las primeras medidas ejecutadas se encuentran la rehabilitación de caminos interparcelarios, la entrega de semillas certificadas, fertilizantes, materiales de siembra y la preparación gratuita de terrenos agrícolas, especialmente en las zonas donde los cultivos fueron destruidos por las lluvias y los vientos.

“Estamos actuando con rapidez, con un enfoque humano y técnico, para garantizar que nuestros productores no queden solos y que el país no pierda su ritmo productivo. El compromiso del presidente Abinader es claro: llegar a cada comunidad afectada y recuperar el campo con más fuerza”, afirmó Cruz.

En Monte Plata, una de las provincias más golpeadas por la tormenta, el ministro visitó comunidades rurales donde las plantaciones de plátano, yuca y cacao sufrieron severos daños. Allí supervisó las labores de limpieza y remoción de escombros en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

El funcionario también anunció un programa de facilidades financieras y renegociación de préstamos con el Banco Agrícola, que permitirá a los productores mantener su solvencia mientras se restablecen sus cosechas. Además, se otorgarán compensaciones económicas no reembolsables a los agricultores más afectados.

“Los productores que lo han perdido todo recibirán ayuda directa del Gobierno. No se trata solo de recuperar lo que se perdió, sino de fortalecer las capacidades productivas del campo con mayor tecnificación y apoyo estatal”, precisó Cruz durante su intervención en Ocoa.

En San José de Ocoa, el ministro se reunió con representantes del sector frutícola y hortícola, donde aseguró que el Ministerio de Agricultura enviará equipos pesados y brigadas técnicas para restaurar los caminos vecinales y garantizar la salida de productos hacia los mercados nacionales.

Mientras tanto, en Peravia, las autoridades agrícolas comenzaron un operativo de replantación masiva en los cultivos de plátano y banano, rubros que sufrieron grandes pérdidas. Cruz aseguró que la meta es que “en menos de dos meses, la producción vuelva a niveles estables y sostenibles”.

El titular de Agricultura también destacó que la recuperación incluye un componente ambiental, mediante la reforestación de áreas erosionadas y la reparación de canales de riego, con el apoyo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Plan de Reforestación Nacional.

Asimismo, instruyó a los directores regionales de Agricultura a mantener un monitoreo constante en las zonas de riesgo, priorizando la asistencia técnica a los pequeños productores y garantizando el suministro de insumos básicos para la siembra.

Cruz reiteró que estas acciones forman parte del plan integral de recuperación agrícola impulsado por el Gobierno, que busca asegurar la estabilidad alimentaria del país y proteger los ingresos de las familias rurales afectadas por la tormenta Melissa.

“El campo dominicano es el corazón de nuestra economía. Por eso, cada tractor, cada semilla y cada apoyo entregado a un productor es una inversión en la seguridad alimentaria de todos los dominicanos”, subrayó el ministro.

Con este operativo, el Ministerio de Agricultura refuerza su compromiso de acompañar a los productores desde el inicio de la recuperación hasta la completa normalización de la actividad agrícola, asegurando que la tormenta Melissa no detenga el impulso del desarrollo rural y la soberanía alimentaria del país.

