Ágora Santiago Center debuta con su primer Black Friday y dinamiza el comercio en el Cibao

Bartolo García

Ágora Santiago Center anunció la celebración de su primer Black Friday, un evento que marcará un antes y un después en la actividad comercial del norte del país. Con su innovadora propuesta “Todo en un mismo lugar”, el centro comercial ha consolidado su posición como nuevo ícono de compras, entretenimiento y estilo de vida en el Cibao.

Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, los visitantes disfrutarán de tres días llenos de grandes descuentos, experiencias interactivas y premios exclusivos, diseñados para vivir al máximo la energía de esta esperada fecha comercial.

El mall informó que los comercios participantes ofrecerán hasta un 70% de rebajas en una amplia variedad de categorías, que incluyen moda, tecnología, accesorios, gastronomía, belleza y hogar.

Para facilitar la experiencia de compra, Ágora Santiago Center lanzó un minisite interactivo donde los usuarios pueden consultar todas las promociones, así como ubicar las tiendas que participan en la jornada de ofertas.

Como parte del evento, el viernes 28 el centro comercial operará con un horario extendido, abriendo desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, con el fin de brindar mayor comodidad y flexibilidad a los visitantes.

Además, desde el 24 hasta el 30 de noviembre, los clientes que utilicen tarjetas del Banco Santa Cruz podrán obtener un 20% de devolución en sus compras realizadas dentro del mall. La promoción aplica para consumos superiores a RD$5,000 con un tope máximo de RD$6,000 de reembolso.

Este beneficio se acreditará 20 días laborables después del cierre de la promoción y excluye compras con tarjetas de débito, crédito empresarial o transacciones en telecomunicaciones e instituciones financieras.

Ágora Santiago Center reafirma que su objetivo es transformar la rutina de los cibaeños en una experiencia donde hacer diligencias, disfrutar en familia o descubrir nuevas tendencias sea parte de un mismo recorrido.

La oferta comercial y de entretenimiento del mall reúne diversos ambientes para cafés, restaurantes, espacios de servicios y eventos culturales, consolidándose como un punto de encuentro para la vida contemporánea de la región.

“Queremos que cada visita sea memorable y que nuestros clientes encuentren todo lo que necesitan sin trasladarse a múltiples lugares”, expresaron los ejecutivos del centro en un comunicado.

La administración adelantó que grandes marcas internacionales se integrarán próximamente al complejo, elevando aún más la calidad de su propuesta comercial.

Entre las nuevas firmas que abrirán sus puertas destacan Karl Lagerfeld, L’Occitane y Patocchi, reconocidas por su prestigio en la industria de la moda, la belleza y el estilo de vida.

Con este primer Black Friday, Ágora Santiago Center busca consolidarse como el destino ideal para la temporada de compras, al tiempo que impulsa la economía local y fomenta el dinamismo comercial en el corazón del Cibao.