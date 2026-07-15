Agopro conquista el Torneo Interasociaciones de la Región Central

Bartolo García

La Asociación de Golf de la Provincia Santo Domingo (Agopro) se proclamó campeona del V Torneo Interasociaciones Región Central, organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y celebrado en Cayacoa Golf Club, con el patrocinio de Mastercard Banreservas.

Con un total de 166 puntos, Agopro conquistó el primer lugar y revalidó los títulos obtenidos en las ediciones de 2022 y 2024, superando por apenas dos unidades a la Asociación de Golf del Distrito Nacional (Asogolf), que finalizó en la segunda posición con 164 puntos. La Asociación de Monseñor Nouel (Agopromon), campeona en 2023 y 2025, ocupó el tercer puesto con 151 puntos.

El trofeo de campeón fue entregado a los representantes de Agopro por Franklin Díaz y Luis Santana, ejecutivos de Mastercard Banreservas, junto al vicepresidente de Fedogolf, Robert Guerra, durante la ceremonia de premiación.

En las competencias individuales, Onabe Encarnación (Asogolf) se llevó los máximos honores en la categoría A con una tarjeta de 77 golpes, mientras que Samuel Holguín (Agopro) conquistó la categoría AA al finalizar con 83 impactos.

En otras categorías, Franklin Cornelio (Agopromon) ganó la categoría B con 82 golpes, y Euclides Reyes (Asogolf) se impuso en la categoría C con una ronda de 86 golpes. En la división Senior A, el triunfo fue para Miguel Feris (Agopro) con 78 golpes, mientras que Diego Pineda obtuvo el primer lugar en Senior B con 82.

La mejor tarjeta del torneo fue registrada por Luis Nanmum, quien firmó 74 golpes para conquistar la Súper Senior A, en tanto que Juan Isidro García se alzó con la victoria en la Súper Senior B con 88 golpes. En la rama femenina, Sara Sabillón (Asogolf) y Angela Schmid (Agopromon) se coronaron campeonas en las categorías Damas A y Damas B, respectivamente.

Al cierre del evento, Luis Santana destacó los beneficios que las tarjetas Mastercard Banreservas ofrecen a los golfistas, mientras que Robert Guerra agradeció a Cayacoa Golf Club por servir de sede para una competencia que reunió a las principales asociaciones de golf de la región central del país.