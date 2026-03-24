AFP Popular mejora condiciones de hogar de ancianos en Mao con moderna cocina

Bartolo García

MAO, VALVERDE.– La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) entregó la remodelación integral de la cocina del hogar de adultos mayores de este municipio, como parte de su compromiso con la responsabilidad social y el bienestar de comunidades vulnerables.

La iniciativa incluyó la instalación de equipamiento moderno y funcional, diseñado para optimizar las labores del personal y garantizar un servicio más eficiente en la preparación de alimentos para los envejecientes.

Además, se realizaron mejoras en el área de almacenamiento con la incorporación de mobiliario en acero inoxidable sanitario, lo que fortalece las condiciones de higiene, organización y durabilidad del espacio.

Los trabajos también contemplaron adecuaciones en mesetas, pisos y revestimientos, elevando los estándares de seguridad y creando un entorno más adecuado para las operaciones diarias.

Durante el acto de entrega, el vicepresidente ejecutivo-gerente general de AFP Popular, Luis José Jiménez, destacó que esta acción busca dignificar los espacios donde viven los adultos mayores y generar un impacto positivo y sostenible en sus condiciones de vida.

Por su parte, representantes del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) valoraron la iniciativa como un ejemplo de colaboración entre el sector público y privado en favor de una vejez digna.

La actividad incluyó además un reconocimiento al liderazgo de AFP Popular y a la trayectoria de Eduardo J. Grullón Viñas, resaltando su legado en el sistema previsional y su sensibilidad hacia los sectores más vulnerables del país.