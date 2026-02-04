AFP Popular impulsa diálogo previsional y sostenibilidad económica desde escenario internacional

Bartolo García

La AFP Popular reafirmó su compromiso con el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento del sistema previsional de la República Dominicana durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

La entidad formó parte de diversos espacios de diálogo e intercambio celebrados en el marco de este importante encuentro internacional, donde se analizaron temas vinculados al entorno económico global y los desafíos de los sistemas de pensiones modernos.

Estas jornadas permitieron compartir experiencias, buenas prácticas y perspectivas sobre cómo los fondos de pensiones pueden contribuir al crecimiento económico y a la estabilidad financiera de los países.

La delegación de AFP Popular estuvo encabezada por su vicepresidente ejecutivo y gerente general, Luis José A. Jiménez, junto a miembros de su Consejo de Administración, quienes representaron a la institución en las distintas actividades.

Durante la agenda desarrollada, la entidad coincidió con representantes del sector público y privado, fortaleciendo relaciones estratégicas y promoviendo una visión integral del ahorro previsional.

Entre los participantes se destacó la presencia del superintendente de Pensiones de la República Dominicana, Francisco Torres, con quien se intercambiaron ideas sobre el futuro del sistema previsional.

Los encuentros abordaron el impacto de los cambios demográficos, la longevidad y la transformación de los mercados financieros en los esquemas de jubilación.

AFP Popular resaltó la importancia de una gestión responsable de los fondos de los afiliados, orientada a garantizar pensiones dignas y sostenibles en el tiempo.

Asimismo, se enfatizó el rol de las administradoras de fondos de pensiones como actores clave en el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura.

La institución subrayó que el ahorro previsional bien administrado puede convertirse en un motor de desarrollo económico y generación de empleo.

Su presencia en FITUR 2026 forma parte de una estrategia de participación en foros internacionales donde se discuten tendencias económicas y financieras de alcance global.

Estos espacios permiten anticipar retos, adoptar innovaciones y fortalecer la gobernanza de los sistemas de pensiones.

AFP Popular reiteró su visión de largo plazo enfocada en la sostenibilidad, la transparencia y la protección de los recursos de los trabajadores dominicanos.

De igual manera, reafirmó su disposición de colaborar con autoridades y sectores productivos en la modernización del sistema previsional.

La institución considera que el intercambio internacional es fundamental para elevar los estándares de gestión y servicio al afiliado.

Con esta participación, AFP Popular consolida su papel como una de las principales impulsoras del desarrollo previsional responsable en la República Dominicana.

